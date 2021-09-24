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Патрульные Тернополя пересядут на электрокары по 12 тысяч долларов: разгоняются до 45 км/ч

24 сентября 2021, 19:13
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Транспортные средства оснастили проблесковыми маячками и громкоговорителем.

Авто китайского производства способны развить скорость до 45 км/ч / Фото: 20 minutes

Муниципальная инспекция Тернополя получила электрокары для патрулирования. Их планируют использовать в парковых зонах.

Тернополь стал первым украинским городом, где появились патрули на электромобилях. Два таких авто были переданы бесплатно одной из городских компаний, сообщает "20 минут".

Поскольку электрокары не являются транспортными средствами в общем понимании, то и выезжать на проезжую часть ними не будут. Зато их будут использовать в парках, передвигаясь на них велосипедными дорожками.

Авто китайского производства способны развить до 45 км/ч, а их запас хода составляет примерно 100-110 км. Салон рассчитан на четырех человек. Также автомобили могут использоваться и зимой.

Фото: 20 minutes

Транспортные средства оснастили проблесковыми маячками и громкоговорителем. Стоимость одного такого авто – примерно 12 тыс. долларов.

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Сначала были самокаты

В начале сентября полицейские Ужгорода первыми в Украине начали патрулировать улицы на электросамокатах. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил начальник патрульной полиции Закарпатской области Юрий Марценишин.

На опубликованных фото две женщины-патрульные позируют с самокатами, раму которых выкрасили в цвета национального флага Украины, однако желтый, оказался сверху.

Ранее мы сообщали, что в Сеть просочилось видео, как запорожские патрульные оригинально вымогали взятку у нарушителя. Патрульные прямо не требовали от мужчины, нарушившего закон, деньги, зато прибегли к литературным ассоциациям.

Автор: Сергей Кущ
viber
патрульная полиция новости Тернополя
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