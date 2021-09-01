Переговори Зеленського і Байдена: США і Україна випустили спільну заяву

Зеленський і Байден у Вашингтоні / Reuters

У Вашингтоні завершилася зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера США Джо Байдена.

Переговори президентів, а також української та американської делегацій тривали більше двох годин. Зазначимо, за протоколом зустріч мала тривати близько 45 хвилин.

Лідери держав перед початком зустрічі виступили з короткими промовами перед пресою, але за підсумками переговорів спільної пресконференції Зеленського і Байдена не було.

Україна і Сполучені Штати Америки зробили спільну заяву про стратегічне партнерство між державами. Партнерство охоплюватиме низку важливих сфер, повідомляє Офіс президента.

У заяві наголошується, що Україна і США продовжать притягати Росію до відповідальності за її збройну агресію. Сторони також закликали Москву по-справжньому брати участь у врегулюванні конфлікту і завершити війну.

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США підтверджують свою підтримку прагненню України до вступу до НАТО. Вашингтон направляє Україні черговий пакет допомоги на 60 млн доларів, до якого входять протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Україна і США в жовтні проведуть у Києві 4-е засідання двостороннього українсько-американського Кібердіалогу для сприяння співпраці в питаннях кібербезпеки.

Україна США домовилися про забезпечення більш ефективного обміну інформацією про космічні об'єкти, щоб підвищити безпеку польотів в космосі.

США та Україна цілодобово підтримуватимуть зв'язок через Національний центр США щодо зменшення ризику ядерної небезпеки.

Україна зобов'язується реформувати судову систему і продовжити боротьбу з корупцією. Зокрема, Київ обіцяє негайно обрати нового керівника САП, прийняти закон про директора НАБУ і обрати нового керівника бюро.

США допоможуть Україні реформувати Корпоративне управління у державних енергетичних компаніях, а також посилити інвестиційну привабливість української енергетичної галузі.

США продовжать виступати проти Північного потоку-2, який є загрозою для європейської енергетичної безпеки. США мають намір продовжити впроваджувати заходи для протидії російському газопроводу і не допустити, щоб Росія використовувала газ як зброю.

читайте такожБайден запевнив, що США підтримують прагнення України до НАТО

США планують надати Україні додаткову допомогу, включаючи підтримку холодового ланцюга зберігання вакцин від коронавірус, і додаткові 12,8 мільйона доларів.

США цього року виділять Україні додаткові 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для підтримки постраждалого від війни населення.

Візит Зеленського до США - про що раніше повідомляв Главред:

Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська у ніч на вівторок, 31 серпня, прибули до США.

31 серпня Зеленський зустрівся з Міністром оборони США Ллойдом Остіном. Між країнами було підписано угоду про стратегічне партнерство у сфері оборони.