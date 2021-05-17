Переговори Зеленського з Путіним щодо Донбасу: Арестович розповів про пропозицію Єрмака

Андрій Єрмак / УНІАН

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак пропонує колегам з Німеччини, Франції та Російської Федерації провести зустріч радників у "нормандському форматі", повідомив радник голови ОП Олексій Арестович.

Як написав він у своєму Facebook, політичний радник України в "нормандській четвірці" Єрмак цього тижня направив листи своїм візаві з Німеччини, РФ і Франції, з пропозицією провести позачергову зустріч.

Арестович зазначає, що до цього українська дипломатія кілька разів зверталася з пропозицією провести позачергове засідання підгрупи з безпеки або спільного засідання ТКГ, але росіяни не пішли на це.

За його словами, до головних тем, які хоче обговорити Єрмак, відносяться:

повернення до суворого дотримання режиму повного припинення вогню на лінії фронту на Донбасі;

розблокування мирного процесу (через його стагнацію);

організації нової зустрічі лідерів "нормандського формату" (через пробуксовку реалізації багатьох рішень Паризького саміту 2019 року);

посилення угруповання російських військ на українських кордонах.

"Політика Кремля ясна: вони вклали мільярди доларів, тисячі своїх і чужих життів, нарвалися на санкції і "крижану війну" із Заходом з тим, щоб легалізувати т.зв. "молоді республіки", і поки не збираються відмовлятися від цього напрямку, тому що за їхнім задумом визнання "...республік" і наділення їх "особливим статусом" - це один з провідних механізмів руйнування української державності і постановки під контроль української внутрішньої і зовнішньої політики", - заявив Арестович.

Він зазначив, що представники України ніколи не погодяться на таке визнання.

"Тому, що це означала б: виведення РФ зі статусу держави-агресора і учасника конфлікту, а значить заохочення її (та інших подібних їй) до подальшої безкарності; руйнування існуючої системи світової безпеки; початок повільного руйнування української державності; добровільне обмеження власного суверенітету на своїй же території", - додав Арестович.

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