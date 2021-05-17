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Переговоры Зеленского с Путиным по Донбассу: Арестович рассказал о предложении Ермака

17 мая 2021, 12:25
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Андрей Ермак предлагает организовать новую встречу лидеров стран "нормандского формата".

Ермак предложил встретиться советникам в нормандском формате
Андрей Ермак / УНИАН

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предлагает коллегам из Германии, Франции и Российской Федерации провести встречу советников в "нормандском формате", сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.

Как написал он в своем Facebook, политический советник Украины в "нормандской четверке" Ермак на этой неделе направил письма своим визави из Германии, РФ и Франции, с предложением провести внеочередную встречу.

Арестович отмечает, что до этого украинская дипломатия несколько раз обращалась с предложением провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности или общего заседания ТКГ, но россияне не пошли на это.

По его словам, главным темам, которые хочет обсудить Ермак, относятся:

  • возвращение к строгому соблюдению режима полного прекращения огня на линии фронта на Донбассе;
  • разблокирование мирного процесса (из-за его стагнации);
  • организации новой встречи лидеров "нормандского формата" (из-за пробуксовки реализации многих решений Парижского саммита 2019 года);
  • усиление группировки российских войск на украинских границах.

"Политика Кремля ясна: они вложили миллиарды долларов, тысячи своих и чужих жизней, нарвались на санкции и "ледяную войну" с Западом с тем, чтобы легализовать т.н. "молодые республики", и пока не собираются отказываться от этого направления, потому что по их замыслу признание "…республик" и наделение их "особым статусом" - это один из ведущих механизмов разрушения украинской государственности и постановки под контроль украинской внутренней и внешней политики", - заявил Арестович.

Он отметил, что представители Украины никогда не согласятся на такое признание.

"Потому, что это означала бы: вывод РФ из статуса государства-агрессора и участника конфликта, а значит поощрения ее (и других подобных ей) к дальнейшей безнаказанности; разрушение существующей системы мировой безопасности; начало медленного разрушения украинской государственности; добровольное ограничение собственного суверенитета на своей же территории", - добавил Арестович.

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Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщалось:

  • 28 апреля прошло заседание ТКГ, где не смогли договориться о возвращении перемирия на Донбассе. Украина и Россия смогли прийти к компромиссу, но принять решение помешали "российские марионетки", заявил член украинской делегации Сергей Гармаш.
  • Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля обратился к хозяину Кремля Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.
  • Российский президент Владимир Путин 22 апреля сказал, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".
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