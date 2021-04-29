УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Перефарбували і віддали Росгвардії: відома доля захоплених у Криму українських гелікоптерів

29 квітня 2021, 10:21

За інформацією головного редактора Defence Blog, українські Мі-8 тепер стоятимуть на озброєнні у росгвардійців.

false
Окупанти перефарбували українські гелікоптери / facebook.com/DylanMalyasov

Окупанти Криму передали захоплені на півострові українські гелікоптери Федеральній службі військ Національної гвардії РФ (Росгвардія).

Про це повідомив військовий аналітик, головний редактор Defence Blog Дмитро (Ділан) Малясов у Facebook.

"Окупанти передали наш Мі-8МТ 43 жовтий (93968) в Росгвардію", - написав він.

Малясов також опублікував фотографію перефарбованого росіянами українського гелікоптера. Крім цього, зазначив, що разом з ним віддали Мі-8МТВ 94542, 95353 і 95235, а ще Мі-8МТВ-2 95402.

false
Мі-8 в українських військах / Фото facebook.com/DylanMalyasov
false
Той же борт, але на озброєнні Росгвардії / Фото facebook.com/DylanMalyasov

У коментарях на запитання користувачів Малясов уточнив, що це гелікоптери, захоплені окупантами РФ в Криму.

false

"Давно вже не можу зрозуміти - чого Україна не подає позови щодо власності в Криму?", - додав інший користувач.

false

Анексія Криму

У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилася за приєднання до РФ. Пізніше Росія анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

Нагадаємо:

  • 20 листопада 2019 року в Україну повернулися повністю розграбовані військово-морські судна Нікополь, Бердянськ і Яни Капу - їх Росія захопила роком раніше.
  • Український моряк Андрій Ейдер, який в листопаді 2018 року перебував на кораблі ВМС України Бердянськ, розповів, що крім унітазів і плафонів з ламп російські варвари вкрали з кораблів навіть спідню білизну.
  • Російський журналіст Олександр Невзоров записав відеозвернення, в якому їдко потролив дії мародерів-співвітчизників. Невзоров із сарказмом назвав вкрадені унітази "великим трофеєм великої війни".

вертолеты анексія Криму Росгвардия новини України новини Криму
Зараз ви переглядаєте новину «Перефарбували і віддали Росгвардії: відома доля захоплених у Криму українських гелікоптерів». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Чистий четвер 2021: у чому особливість свята і що важливо пам'ятатиЧистий четвер 2021: у чому особливість свята і що важливо пам'ятати Юлія Саніна зреагувала на можливість стати тренером 12 сезону шоу Голос країниЮлія Саніна зреагувала на можливість стати тренером 12 сезону шоу Голос країни Діма Монатік попрощався із шоу Голос країни і налякав фанатівДіма Монатік попрощався із шоу Голос країни і налякав фанатів Кава і побічні ефекти: сім ознак того, що пора відмовитися від ньогоКава і побічні ефекти: сім ознак того, що пора відмовитися від нього Трагічно загинув учасник Х-фактора, співак та музикантТрагічно загинув учасник Х-фактора, співак та музикант

Останні новини

09:10
Конфлікт в Нафтогазі: що буде з тарифами і якими проблемами загрожує
09:04
Страсна п'ятниця 2021 і Вальпургієва ніч збіглися: що не можна робити Відео
08:51
"Слуги народу" зчепилися в прямому ефірі через дивізію Галичина Відео
08:41
Гірка правда про земельну реформу Погляд
08:21
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 30 квітня: загрози дня й особистий переворот Відео
Реклама
08:16
"Слуг народу" в локдаун помітили в елітному ресторані під Києвом Відео
08:15
Коронавірус в Україні 30 квітня: кількість жертв хвороби трохи знизилася Відео
08:10
Докладний гороскоп на травень для Стрільця: чого чекати та на що звернути увагу
07:46
Погода на Великдень в Україні: які міста накриють зливи Відео
07:44
Захоплення України Росією: експерт назвав головну умову атаки армії РФ Відео
07:13
Леся Нікітюк оголилася на пікантних фото у ванній
07:07
Індію накрив коронавірусний "шторм": у ВООЗ попередили про небезпеку для Європи Відео
06:55
Чому звільнення Коболєва вийде Україні боком Погляд
06:32
Експерт пояснив, до чого призведе відключення Росії від SWIFT Відео
06:17
Блінкен підтвердив свій візит до Києва і назвав терміни приїзду Відео
06:01
Експерт назвав частини армії РФ, які готові вдарити по Україні Відео
05:28
Лікарка розповіла, про які проблеми зі здоров'ям свідчить колір нігтів
05:04
День прикордонника 2021 – привітання, картинки
04:23
Журналіст оголосив про сценарій перемовин Зеленського і Путіна Відео
03:50
Яким людям не можна вживати риб'ячий жир - відповідь вчених
Реклама
03:01
Експерт озвучив реальні терміни зустрічі Зеленського і Байдена Відео
02:20
Гаджет дня: розумні навушники, що підбирають музику під настрій Відео
02:17
Переможниця Холостяка безсоромно оголила груди на гарячому фото
00:55
Вчені попередили про новий шлях зараження в COVID-19 в літаку
00:19
Зі Страсною п'ятницею! Як привітати в це свято і з чим Фото
00:09
У розвідці США розкрили деталі прогнозу щодо війни України і РФ на Донбасі Відео
29 квітня, четвер
23:18
США попередили Москву через ситуацію з військами біля кордонів України Відео
22:56
Штаби Навального згортають свою роботу: з'ясувалася причина Відео
22:29
Інфекціоніст пояснив, чому небезпечно робити COVID-щеплення в лікарнях Відео
22:25
Підвищення зарплати і лідерство: що обіцяє гороскоп на травень Рибам
22:19
Стало відомо про плани України щодо ситуації з водою у Криму Відео
22:13
Бородавки: чотири домашні способи позбутися них Відео
22:07
Італійська паска Панеттоне: приголомшливий рецепт паски Відео
21:56
Піца: більше користі або шкоди для здоров'я Відео
21:52
Окупанти Ялти вносять зміни у водопостачання міста
21:31
Чи правильно користуватися дезодорантом відразу після душу: лікарі дали відповідь Відео
21:29
У Росії пригрозили Києву остаточним розривом України з Донбасом Відео
21:12
Тищенко розповів про реакцію Зеленського на скандальну вечірку Відео
20:49
Степанов сказав, коли в Україну привезуть сотні тисяч доз вакцини CoronaVac Відео
20:33
Вітренко зізнався, як йому вдалося стати головою Нафтогазу Відео
Реклама
20:30
Кравчук пояснив, чому відбудеться зустріч Зеленського і Путіна Відео
20:27
Творці Resident Evil 8 випустили ролик, присвячений подіям "сімки" Відео
20:16
Злата Огневич стала героїнею шоу Холостячка 2021
20:00
Ціна на Xiaomi Mi 11 Ultra в Україні виявилася найвищою у світі
19:49
Конфлікт Киргизії й Таджикистану: збільшилася кількість постраждалих
19:34
Під Дніпром дівчатка ударами нижче пояса відправили школяра в лікарню Відео
19:18
Стало відомо про домовленості Бішкека і Душанбе щодо ситуації біля кордонів
19:11
Кулеба відреагував на резолюцію Європарламенту проти дій Путіна
19:00
Не Google-ом єдиним: 8 пошуковиків, які краще за Google
18:49
Не можна при печії: лікар назвав продукти-провокатори Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти