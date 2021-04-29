Перефарбували і віддали Росгвардії: відома доля захоплених у Криму українських гелікоптерів

Окупанти перефарбували українські гелікоптери / facebook.com/DylanMalyasov

Окупанти Криму передали захоплені на півострові українські гелікоптери Федеральній службі військ Національної гвардії РФ (Росгвардія).

Про це повідомив військовий аналітик, головний редактор Defence Blog Дмитро (Ділан) Малясов у Facebook.

"Окупанти передали наш Мі-8МТ 43 жовтий (93968) в Росгвардію", - написав він.

Малясов також опублікував фотографію перефарбованого росіянами українського гелікоптера. Крім цього, зазначив, що разом з ним віддали Мі-8МТВ 94542, 95353 і 95235, а ще Мі-8МТВ-2 95402.

Мі-8 в українських військах / Фото facebook.com/DylanMalyasov

Той же борт, але на озброєнні Росгвардії / Фото facebook.com/DylanMalyasov

У коментарях на запитання користувачів Малясов уточнив, що це гелікоптери, захоплені окупантами РФ в Криму.

"Давно вже не можу зрозуміти - чого Україна не подає позови щодо власності в Криму?", - додав інший користувач.

Анексія Криму У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилася за приєднання до РФ. Пізніше Росія анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

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