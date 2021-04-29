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Перекрасили и отдали Росгвардии: известна судьба захваченных в Крыму украинских вертолетов

29 апреля 2021, 10:21
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По информации главного редактора Defence Blog, украинские Ми-8 теперь будут стоять на вооружении у росгвардейцев.

Оккупанты перекрасили украинские вертолеты / facebook.com/DylanMalyasov

Оккупанты Крыма передали захваченные на полуострове украинские вертолеты Федеральной службе войск национальной гвардии РФ (Росгвардия).

Об этом сообщил военный аналитик, главный редактор Defence Blog Дмитрий (Дилан) Малясов в Facebook.

"Оккупанты передали наш Ми-8МТ 43 Желтый (93968) в Росгвардию", – написал он.

Малясов также опубликовал фотографию перекрашенного россиянами украинского вертолета. Кроме этого, отметил, что вместе с ним были отданы Ми-8МТВ 94542, 95353 и 95235, а еще Ми-8МТВ-2 95402.

Ми-8 в украинских войсках / Фото facebook.com/DylanMalyasov
Тот же борт, но на вооружении Росгвардии / Фото facebook.com/DylanMalyasov

В комментариях на вопросы пользователей Малясов уточнил, что это вертолеты, захваченные оккупантами РФ в Крыму.

"Давно уже не могу понять - чего Украина не подает иски о собственности в Крыму?", - добавил другой пользователь.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Напомним:

  • 20 ноября 2019 года в Украину вернулись полностью разграбленные военно-морские суда Никополь, Бердянск и Яны Капу - их Россия захватила годом ранее.
  • Украинский моряк Андрей Эйдер, который в ноябре 2018 года находился на корабле ВМС Украины Бердянск, рассказал, что помимо унитазов и плафонов с ламп российские варвары украли с кораблей даже б/у трусы.
  • Российский журналист Александр Невзоров записал видеообращение, в котором едко потроллил действия мародеров-соотечественников. Невзоров с сарказмом назвал украденные унитазы "большим трофеем великой войны".

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