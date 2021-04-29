Перекрасили и отдали Росгвардии: известна судьба захваченных в Крыму украинских вертолетов

По информации главного редактора Defence Blog, украинские Ми-8 теперь будут стоять на вооружении у росгвардейцев.
Оккупанты Крыма передали захваченные на полуострове украинские вертолеты Федеральной службе войск национальной гвардии РФ (Росгвардия).
Об этом сообщил военный аналитик, главный редактор Defence Blog Дмитрий (Дилан) Малясов в Facebook.
"Оккупанты передали наш Ми-8МТ 43 Желтый (93968) в Росгвардию", – написал он.
Малясов также опубликовал фотографию перекрашенного россиянами украинского вертолета. Кроме этого, отметил, что вместе с ним были отданы Ми-8МТВ 94542, 95353 и 95235, а еще Ми-8МТВ-2 95402.
В комментариях на вопросы пользователей Малясов уточнил, что это вертолеты, захваченные оккупантами РФ в Крыму.
"Давно уже не могу понять - чего Украина не подает иски о собственности в Крыму?", - добавил другой пользователь.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
Напомним:
- 20 ноября 2019 года в Украину вернулись полностью разграбленные военно-морские суда Никополь, Бердянск и Яны Капу - их Россия захватила годом ранее.
- Украинский моряк Андрей Эйдер, который в ноябре 2018 года находился на корабле ВМС Украины Бердянск, рассказал, что помимо унитазов и плафонов с ламп российские варвары украли с кораблей даже б/у трусы.
- Российский журналист Александр Невзоров записал видеообращение, в котором едко потроллил действия мародеров-соотечественников. Невзоров с сарказмом назвал украденные унитазы "большим трофеем великой войны".