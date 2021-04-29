Перекрасили и отдали Росгвардии: известна судьба захваченных в Крыму украинских вертолетов

Оккупанты перекрасили украинские вертолеты / facebook.com/DylanMalyasov

Оккупанты Крыма передали захваченные на полуострове украинские вертолеты Федеральной службе войск национальной гвардии РФ (Росгвардия).

Об этом сообщил военный аналитик, главный редактор Defence Blog Дмитрий (Дилан) Малясов в Facebook.

"Оккупанты передали наш Ми-8МТ 43 Желтый (93968) в Росгвардию", – написал он.

Малясов также опубликовал фотографию перекрашенного россиянами украинского вертолета. Кроме этого, отметил, что вместе с ним были отданы Ми-8МТВ 94542, 95353 и 95235, а еще Ми-8МТВ-2 95402.

Ми-8 в украинских войсках / Фото facebook.com/DylanMalyasov

Тот же борт, но на вооружении Росгвардии / Фото facebook.com/DylanMalyasov

В комментариях на вопросы пользователей Малясов уточнил, что это вертолеты, захваченные оккупантами РФ в Крыму.

"Давно уже не могу понять - чего Украина не подает иски о собственности в Крыму?", - добавил другой пользователь.

Аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Напомним: