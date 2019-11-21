Даже б/у труханы украли: моряк с катера Бердянск рассказал о варварстве россиян

Андрей Ейдер находился на корабле ВМС Украины Бердянск/ Фото Facebook Андрій Ейдер

20 ноября в Украину вернулись захваченные Россией год назад военно-морские суда Никополь, Бердянск и Яны Капу. Мало того, что корабли находятся в ужасном состоянии, так их еще и основательно разграбили.

На судах отсутсвует ряд комплектующих и деталей, включая бытовые приборы и сантехнику, исчезло оружие, боеприпасы, документация. Но даже это еще не самое дно - россияне разграбили даже личные вещи моряков. Как рассказал освобожденный из российского плена украинский моряк Андрей Эйдер, который в ноябре 2018 года находился на корабле ВМС Украины Бердянск, помимо унитазов и плафонов с ламп российские варвары украли даже б/у трусы.

"После всего пережитого, пожалуй, мне нечему удивляться, но... Даже плафоны с лампами украли... Вот у меня есть вопрос: ладно плиту для еды (она инверторная, дорогая), но зачем плафоны воровать? Хотя это такое, у меня осталась всего одна пара нижнего белья, было там пар 20. Вот зачем вам б/у труханы?!", - написал Эйдер в Facebook.

Пользователи соцсети поддержали множеством гневных комментариев возмущение украинского моряка:

"Умом Россию не понять"

"Горжусь нами, мы уже давно не такие мокшанцы. У какой-то обезьяны появились новые старые труханы"

"Друг, они впервые цивилизацию увидели, не обижайся на питекантропов!"

"Они думали, что не придется возвращать корабли. Воры, обычные воры"

"У них природой заложено захватывать все"

"Их невозможно понять – чем они сами хвастаются. Итак, идеальный вариант – надежная граница".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленски рассказал, что возвращение украинских кораблей обсуждал по телефону. При этом никаких дополнительных условий для возвращения кораблей не было, и украинская сторона не давала в обмен на корабли никаких обещаний.

Президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина будет требовать от РФ вернуть оборудование и вооружения, которых не хватает на возвращенных военных кораблях.