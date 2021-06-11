"Переплюнула Скабєєву": юрист у прямому ефірі звинуватив Геращенко у брехні

Ірина Геращенко / vedomosti-ua.com

Юрист Геннадій Друзенко звинуватив депутата від Європейської солідарності Ірину Геращенко у брехні та заявив, що вона ще гірша, ніж російська пропагандистка Ольга Скабєєва.

Конфлікт між Друзенко та Геращенко виник 10 червня в ефірі ток-шок Право на владу на каналі 1+1. Зокрема, Друзенко закликав Геращенко не захищати п'ятого президента України Петра Порошенка після оприлюднення "плівок Медведчука".

"Знаєте, коли я дивлюся на Скабєєву, Я розумію: ворог. Коли я дивлюся на вас, я нічого не розумію", - сказав Друзенко, звертаючись до Геращенко.

Він заявив, що нардеп ЄС переплюнула російську пропагандистку в брехні.

"Ви її (Скабєєву, - ред.) переплюнули. У брехні. Ви не розумієте, що Петро Олексійович невиправний? З Петром Олексійовичем все зрозуміло. Я його пам'ятаю як юрист, коли він всіх виселяв з Рибальського півострова. Тоді ще він був ніким. Я знаю, що в Угоді про асоціацію, яку робили мої студенти, найкращий розділ був - кондитерка, тому що він тоді був міністром економіки. Навіщо ви? Ви жінка, ви мати. Вашим синам би таке зробили. Навіщо ви берете гріх на душу? Ви ж людина, врешті-решт!"- обурився Друзенко.

Як повідомляв Главред, між ведучою ток-шоу Право на владу Наталією Мосейчук і депутатом від Європейської солідарності Іриною Геращенко також виникла гаряча дискусія прямо в прямому ефірі програми 10 червня.

"Те, що ви зараз пропонуєте, і те, на чому ви спекулюєте, це називається скотство", - сказала ведуча Геращенко.