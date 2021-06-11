УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Переплюнула Скабееву": юрист в прямом эфире обвинил Геращенко во лжи

11 июня 2021, 10:51
Прослушать новость
Остановить

Друзенко призвал Геращенко не защищать пятого президента Украины Петра Порошенко после обнародования "пленок Медведчука".

Ирина Геращенко
Ирина Геращенко / vedomosti-ua.com

Юрист Геннадий Друзенко обвинил депутата от Европейской солидарности Ирину Геращенко во лжи и заявил, что она еще хуже, чем российская пропагандистка Ольга Скабеева.

Конфликт между Друзенко и Геращенко возник 10 июня в эфире ток-шок Право на владу на канале 1+1. В частности, Друзенко призвал Геращенко не защищать пятого президента Украины Петра Порошенко после обнародования "пленок Медведчука".

"Знаете, когда я смотрю на Скабееву, я понимаю: враг. Когда я смотрю на вас, я ничего не понимаю", - сказал Друзенко, обращаясь к Геращенко.

Он заявил, что нардеп ЕС переплюнула российскую пропагандистку во лжи.

"Вы ее (Скабееву, - ред.) переплюнули. Во лжи. Вы не понимаете, что Петр Алексеевич неисправим? С Петром Алексеевичем все понятно. Я его помню как юрист, когда он всех выселял с Рыбацкого полуострова. Тогда еще он был никем. Я знаю, что в Соглашении об ассоциации, которое делали мои студенты, лучший раздел был - кондитерка, потому что он тогда был министром экономики. Зачем вы? Вы женщина, вы мать. Вашим сыновьям бы такое сделали. Зачем вы берете грех на душу? Вы же человек, в конце концов!" - возмутился Друзенко.

Как сообщал Главред, между ведущей ток-шоу Право на владу Натальей Мосейчук и депутатом от Европейской солидарности Ириной Геращенко также возникла горячая дискуссия прямо в прямом эфире программы 10 июня.

"То, что вы сейчас предлагаете, и то, на чем вы спекулируете, это называется скотство", - сказала ведущая Геращенко.

Ирина Геращенко Ольга Скабеева новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «“Переплюнула Скабееву”: юрист в прямом эфире обвинил Геращенко во лжи». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
От чего повышается и понижается давление: врач дал короткий ответОт чего повышается и понижается давление: врач дал короткий ответ Ризатдинова впервые рассказала правду о романе на шоу Танці з зіркамиРизатдинова впервые рассказала правду о романе на шоу Танці з зірками Ученые рассказали, опасно ли для глаз употребление кофеУченые рассказали, опасно ли для глаз употребление кофе Гороскоп на 9 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальный конфликт и наказаниеГороскоп на 9 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальный конфликт и наказание Как Россия может сделать Штатам "больно"Как Россия может сделать Штатам "больно"

Последние новости

10:56

В компанию к дождям в Украину мчится серьезное похолодание

10:51

"Переплюнула Скабееву": юрист в прямом эфире обвинил Геращенко во лжи Видео

10:40

Трамп резко пошутил над Байденом перед его встречей с Путиным в Женеве Видео

10:23

Дорофеева с розовыми волосами и в латексе презентовала новый клип Почему Видео

10:03

Гороскоп на завтра 12 июня 2021 всех знаков Зодиака: взлет в карьере, приключения и обманы Видео

Реклама
09:58

ГТС Украины работает на 20% от мощности и обходится дорого - эксперт

09:40

Чем полезны абрикосы: свойства, противопоказания и когда их можно есть Видео

09:31

"Слава Украине – Героям слава никуда не исчезнут": Украина ответит на скандал с формой сборной Видео

09:30

"Это скотство": Геращенко нарвалась на жесткий ответ ведущей в прямом эфире Видео

09:24

Стоит ли Украине рассчитывать на компенсации от ЕС за Северный поток-2 мнение

08:29

COVID-19 в Украине: выявлены 1,6 тыс. новых случаев заражения

08:08

В ЕС сделали заявление о планах Украины по возвращению Крыма и поздравили Зеленского Видео

08:03

Стоматолог-"оборотень" калечил пациенток в Киеве, грабил и пытался убить

07:50

Агония Голоса: почему кризис этой политической силы является проблемой Зеленского мнение

07:04

Отрезали руки и гениталии: стало известно, как боевики ЛДНР издевались над пленными украинцами Видео

06:45

Элина Свитолина топлес поразила красотой на нежном фото

06:37

Россия привыкла "торговать головами": Арестович рассказал об обмане РФ при обмене пленными Видео

05:28

Петров пост в 2021 году: когда и что нужно есть Видео

03:50

Весь мир сейчас – шоу-бизнес: эксперт объяснил феномен президентства  Зеленского

03:30

В Disney уточнили, когда выйдет 3 сезон Мандалорца

Реклама
02:37

На "кладбище проектов" Google появилась новая жертва Видео

02:06

Врач назвал неожиданную опасность персиков и абрикосов для детей Видео

01:31

Круговая порука повсюду: эксперт объяснил, почему законопроект о побратимах развалит армию

01:08

Elden Ring, Death Stranding на PS5 и новый Painkiller: главные анонсы Summer Game Fest Видео

00:23

Гороскоп на 11 июня 2021 всех знаков Зодиака: "заразная" толпа, кражи и проделки завистников Видео

00:00

В США сделали новое заявление о Северном потоке-2 Видео

10 июня, четверг
23:55

Врачи рассказали, как помогает массаж при неприятном мужском состоянии Видео

23:29

В Украине поднимут прожиточный минимум вдвое: что ждет украинцев Видео

23:07

ЕС готовит очередные жесткие санкции против Беларуси - Bloomberg Видео

23:04

Почему волосы становятся тоньше и выпадают: пять причин Видео

22:59

Врач рассказала, какое мороженое самое полезное Видео

22:28

В МВФ сделали громкое заявление о сотрудничестве с Украиной Видео

22:21

Синоптики рассказали, когда грозы и дожди покинут Украину и придет жара Видео

22:21

"Не чистите зубы сразу после еды": врач делится скрытым риском для здоровья Видео

22:00

Употребление цельных фруктов может снизить риск неизлечимой болезни Видео

21:59

Леся Никитюк сделала заявление по поводу взлома и слива фото

21:50

На Херсонщине двое парней зверски избили односельчан, один из которых скончался Видео

21:44

Сотрудники посольства США примеряли скандальную форму сборной Украины Видео

21:23

Лесю Никитюк взломали - выставили интимные фото и переписку с Холостяком

20:51

Затолкали в машину и увезли: в Киеве похитили бизнесмена

Реклама
20:49

В России арестовали блогера и антиукраинского пропагандиста Хованского Видео

20:49

Дочь Мэрил Стрип снова собралась замуж за музыканта

20:38

Встреча Путина и Байдена: один будет играть по правилам, второй - нет мнение

20:34

В магазине GOG стартовала летняя распродажа – cкидки до 90% на более 3000 тайтлов Видео

20:32

Украина резко высказалась о "наезде" Путина на инициативу Зеленского насчет коренных народов Видео

20:15

Netflix назвал список актеров сериала Сумерки Богов

20:08

В Ассоциации поведали, как украинцы могут платить за газ с 1 мая

19:56

Названы приметы, которые сулят внезапное богатство Видео

19:56

Cамые большие карты в истории серии – новые подробности Battlefield 2042 Видео

19:45

Первые две страны Евросоюза признали украинские паспорта вакцинации Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять