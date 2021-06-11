"Переплюнула Скабееву": юрист в прямом эфире обвинил Геращенко во лжи

Ирина Геращенко / vedomosti-ua.com

Юрист Геннадий Друзенко обвинил депутата от Европейской солидарности Ирину Геращенко во лжи и заявил, что она еще хуже, чем российская пропагандистка Ольга Скабеева.

Конфликт между Друзенко и Геращенко возник 10 июня в эфире ток-шок Право на владу на канале 1+1. В частности, Друзенко призвал Геращенко не защищать пятого президента Украины Петра Порошенко после обнародования "пленок Медведчука".

"Знаете, когда я смотрю на Скабееву, я понимаю: враг. Когда я смотрю на вас, я ничего не понимаю", - сказал Друзенко, обращаясь к Геращенко.

Он заявил, что нардеп ЕС переплюнула российскую пропагандистку во лжи.

"Вы ее (Скабееву, - ред.) переплюнули. Во лжи. Вы не понимаете, что Петр Алексеевич неисправим? С Петром Алексеевичем все понятно. Я его помню как юрист, когда он всех выселял с Рыбацкого полуострова. Тогда еще он был никем. Я знаю, что в Соглашении об ассоциации, которое делали мои студенты, лучший раздел был - кондитерка, потому что он тогда был министром экономики. Зачем вы? Вы женщина, вы мать. Вашим сыновьям бы такое сделали. Зачем вы берете грех на душу? Вы же человек, в конце концов!" - возмутился Друзенко.

Как сообщал Главред, между ведущей ток-шоу Право на владу Натальей Мосейчук и депутатом от Европейской солидарности Ириной Геращенко также возникла горячая дискуссия прямо в прямом эфире программы 10 июня.

"То, что вы сейчас предлагаете, и то, на чем вы спекулируете, это называется скотство", - сказала ведущая Геращенко.