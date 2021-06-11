УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

"Это скотство": Геращенко нарвалась на жесткий ответ ведущей в прямом эфире

11 июня 2021, 09:30

Конфликт возник во время обсуждения "плёнок Медведчука" в эфире программы Право на владу на канале 1+1.

Геращенко и Мосейчук поконфликтовали в прямом эфире / скриншот

Между ведущей ток-шоу Право на владу Натальей Мосейчук и депутатом от Европейской солидарности Ириной Геращенко возникла горячая дискуссия прямо в прямом эфире программы 10 июня.

Конфликт возник во время обсуждения "плёнок Медведчука", сообщает ТСН. Геращенко обвинила журналистов канала 1+1 в том, что они якобы не освещают информацию об украинских пленных.

"Я полностью поддерживаю вашу позицию относительно Медведчука. Насколько мы знаем, он является совладельцем телеканала 1+1. Здесь правильные прозвучали вещи относительно квартир военнослужащим, которых вызволили с плена, но они остаются сегодня без социальных пакетов", - заявила Геращенко.

Нардеп предложила перечислить 25% месячной зарплаты всех сотрудников канала на закупку квартир военным.

"Я отдам всю свою зарплату за месяц. Давайте купим эти квартиры. Порошенко нескольким военнослужащим квартиры купил", - сказала Геращенко.

В свою очередь, Мосейчук напомнила, что выпуски новостей на 1+1 всегда начинаются с информации о ситуации на Донбассе.

"То, что вы сейчас предлагаете, и то, на чем вы спекулируете, это называется скотство", - сказала ведущая Геращенко.

Читайте такжеПоследние "пленки Медведчука": журналисты рассказали о роли кума Путина в обмене пленными

Как сообщал Главред, советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал в эфире программы Право на владу, почему переговоры об обмене пленными идут туго и как российская сторона пытается обмануть Украину.

А нардеп Ирина Геращенко сообщила, как боевики издевались над украинцами и выступила с предложением в отношении РФ. Она призвала создать коллективный иск к России в отношении каждого, кто пытал или убивал украинцев на Донбассе.

Ирина Геращенко Наталья Мосейчук Виктор Медведчук новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Это скотство": Геращенко нарвалась на жесткий ответ ведущей в прямом эфире». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Пятиминутка, густое и без варки ягод: как приготовить вкусное клубничное вареньеПятиминутка, густое и без варки ягод: как приготовить вкусное клубничное варенье Путин разразился требованием к Украине по Донбассу и сделал заявление об "ЛДНР"Путин разразился требованием к Украине по Донбассу и сделал заявление об "ЛДНР" В Украине решили отменить бесплатный проезд в транспорте: что ждет льготниковВ Украине решили отменить бесплатный проезд в транспорте: что ждет льготников Гороскоп на 10 июня 2021 всех знаков Зодиака: крупное везение и невероятные предложенияГороскоп на 10 июня 2021 всех знаков Зодиака: крупное везение и невероятные предложения Гороскоп на 11 июня 2021 всех знаков Зодиака: "заразная" толпа, кражи и проделки завистниковГороскоп на 11 июня 2021 всех знаков Зодиака: "заразная" толпа, кражи и проделки завистников

Последние новости

09:58

ГТС Украины работает на 20% от мощности и обходится дорого - эксперт

09:40

Чем полезны абрикосы: свойства, противопоказания и когда их можно есть Видео

09:31

"Слава Украине – Героям слава никуда не исчезнут": Украина ответит на скандал с формой сборной Видео

09:30

"Это скотство": Геращенко нарвалась на жесткий ответ ведущей в прямом эфире Видео

09:24

Стоит ли Украине рассчитывать на компенсации от ЕС за Северный поток-2 мнение

Реклама
08:29

COVID-19 в Украине: выявлены 1,6 тыс. новых случаев заражения

08:08

В ЕС сделали заявление о планах Украины по возвращению Крыма и поздравили Зеленского Видео

08:03

Стоматолог-"оборотень" калечил пациенток в Киеве, грабил и пытался убить

07:50

Агония Голоса: почему кризис этой политической силы является проблемой Зеленского мнение

07:40

Гороскоп на завтра 12 июня 2021 всех знаков Зодиака: взлет в карьере, приключения и обманы Видео

07:04

Отрезали руки и гениталии: стало известно, как боевики ЛДНР издевались над пленными украинцами Видео

06:45

Элина Свитолина топлес поразила красотой на нежном фото

06:37

Россия привыкла "торговать головами": Арестович рассказал об обмане РФ при обмене пленными Видео

05:28

Петров пост в 2021 году: когда и что нужно есть Видео

03:50

Весь мир сейчас – шоу-бизнес: эксперт объяснил феномен президентства  Зеленского

03:30

В Disney уточнили, когда выйдет 3 сезон Мандалорца

02:37

На "кладбище проектов" Google появилась новая жертва Видео

02:06

Врач назвал неожиданную опасность персиков и абрикосов для детей Видео

01:31

Круговая порука повсюду: эксперт объяснил, почему законопроект о побратимах развалит армию

01:08

Elden Ring, Death Stranding на PS5 и новый Painkiller: главные анонсы Summer Game Fest Видео

Реклама
00:23

Гороскоп на 11 июня 2021 всех знаков Зодиака: "заразная" толпа, кражи и проделки завистников Видео

00:00

В США сделали новое заявление о Северном потоке-2 Видео

10 июня, четверг
23:55

Врачи рассказали, как помогает массаж при неприятном мужском состоянии Видео

23:29

В Украине поднимут прожиточный минимум вдвое: что ждет украинцев Видео

23:07

ЕС готовит очередные жесткие санкции против Беларуси - Bloomberg Видео

23:04

Почему волосы становятся тоньше и выпадают: пять причин Видео

22:59

Врач рассказала, какое мороженое самое полезное Видео

22:28

В МВФ сделали громкое заявление о сотрудничестве с Украиной Видео

22:21

Синоптики рассказали, когда грозы и дожди покинут Украину и придет жара Видео

22:21

"Не чистите зубы сразу после еды": врач делится скрытым риском для здоровья Видео

22:00

Употребление цельных фруктов может снизить риск неизлечимой болезни Видео

21:59

Леся Никитюк сделала заявление по поводу взлома и слива фото

21:50

На Херсонщине двое парней зверски избили односельчан, один из которых скончался Видео

21:44

Сотрудники посольства США примеряли скандальную форму сборной Украины Видео

21:23

Лесю Никитюк взломали - выставили интимные фото и переписку с Холостяком

20:51

Затолкали в машину и увезли: в Киеве похитили бизнесмена

20:49

В России арестовали блогера и антиукраинского пропагандиста Хованского Видео

20:49

Дочь Мэрил Стрип снова собралась замуж за музыканта

20:38

Встреча Путина и Байдена: один будет играть по правилам, второй - нет мнение

20:34

В магазине GOG стартовала летняя распродажа – cкидки до 90% на более 3000 тайтлов Видео

Реклама
20:32

Украина резко высказалась о "наезде" Путина на инициативу Зеленского насчет коренных народов Видео

20:15

Netflix назвал список актеров сериала Сумерки Богов

20:08

В Ассоциации поведали, как украинцы могут платить за газ с 1 мая

19:56

Названы приметы, которые сулят внезапное богатство Видео

19:56

Cамые большие карты в истории серии – новые подробности Battlefield 2042 Видео

19:45

Первые две страны Евросоюза признали украинские паспорта вакцинации Видео

19:31

Трагичная фотосессия с пневматом: после ВНО школьница застрелила парня

19:30

Праздник Петра и Павла в 2021 году: какого числа, традиции и запреты Видео

19:23

Только Верховная Рада может решить проблему газовых долгов – Ассоциация

19:13

В Киеве полуголый мужчина бегал с пистолетом по улице и устроил стрельбу Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять