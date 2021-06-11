"Это скотство": Геращенко нарвалась на жесткий ответ ведущей в прямом эфире

Геращенко и Мосейчук поконфликтовали в прямом эфире / скриншот

Между ведущей ток-шоу Право на владу Натальей Мосейчук и депутатом от Европейской солидарности Ириной Геращенко возникла горячая дискуссия прямо в прямом эфире программы 10 июня.

Конфликт возник во время обсуждения "плёнок Медведчука", сообщает ТСН. Геращенко обвинила журналистов канала 1+1 в том, что они якобы не освещают информацию об украинских пленных.

"Я полностью поддерживаю вашу позицию относительно Медведчука. Насколько мы знаем, он является совладельцем телеканала 1+1. Здесь правильные прозвучали вещи относительно квартир военнослужащим, которых вызволили с плена, но они остаются сегодня без социальных пакетов", - заявила Геращенко.

Нардеп предложила перечислить 25% месячной зарплаты всех сотрудников канала на закупку квартир военным.

"Я отдам всю свою зарплату за месяц. Давайте купим эти квартиры. Порошенко нескольким военнослужащим квартиры купил", - сказала Геращенко.

В свою очередь, Мосейчук напомнила, что выпуски новостей на 1+1 всегда начинаются с информации о ситуации на Донбассе.

"То, что вы сейчас предлагаете, и то, на чем вы спекулируете, это называется скотство", - сказала ведущая Геращенко.

Читайте такжеПоследние "пленки Медведчука": журналисты рассказали о роли кума Путина в обмене пленными

Как сообщал Главред, советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал в эфире программы Право на владу, почему переговоры об обмене пленными идут туго и как российская сторона пытается обмануть Украину.

А нардеп Ирина Геращенко сообщила, как боевики издевались над украинцами и выступила с предложением в отношении РФ. Она призвала создать коллективный иск к России в отношении каждого, кто пытал или убивал украинцев на Донбассе.