"Переплутала туризм з еміграцією": сестра Сенцова облаяла Україну і "пакує валізи"

Наталія Каплан заявила, що їде з України / УНІАН

Двоюрідна сестра колишнього політв'язня і режисера Олега Сенцова Наталія Каплан раптово облаяла Україну нецензурними словами і заявила, що "їде додому".

Відповідний допис у соцмережі Facebook Каплан написала ввечері в понеділок, 20 вересня.

"Здається, це найгірша країна для еміграції. Не приїжджайте сюди. 5 років пекла. А я рада, що пакую валізи і повертаюся додому", - написала двоюрідна сестра Сенцова.

У коментарях до свого допису Каплан додала, що "переплутала туризм з еміграцією".

"Для тих, хто в танку: Україна - не Росія, а я переплутала туризм з еміграцією. Я не впоралася, я не змогла. Більше не можу!!! ( ... ) У мене тут немає нічого, взагалі нічого, там я хоча б жила, так, було боляче, але я жила, а тут просто задихаюся, але це не ваша проблема і не ваша вина, просто я не впоралася", - йдеться в повідомленні.

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Каплан уточнила, що її сторінку не зламували, а також примудрилася "послати" свого брата.

"Мене не зламали. Але я тут буквально вмираю. Я не можу тут жити. І нехай це буде для українців доказом, що не брати", - пише Каплан.

Пізніше вона написала, що від неї відписуються люди.

"Якщо ви підписалися на мене заради Сенцова, відписуйтеся вже, взагалі-то він вийшов", - написала Каплан, додавши, що "не продасться" Путіну, тому що він для неї "ворог куди довше, ніж для України".

Зазначимо, Наталія Каплан стала громадянкою України в травні 2019 року після відповідного указу тодішнього президента Петра Порошенка.

Поки Олег Сенцов був незаконно засуджений в Росії та перебував у в'язниці за сфабрикованим звинуваченням, Каплан активно виступила на захист брата, брала участь у заходах з вимогою його звільнення.

Як повідомляв Главред, Наталія Каплан раніше розповіла про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію та проблеми з алкоголем, а в листопаді 2019 року виступила зі скандальною заявою з приводу української мови. За її словами,"українська мова перебуває на межі вимирання".