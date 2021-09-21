"Перепутала туризм с эмиграцией": сестра Сенцова обматерила Украину и "пакует чемоданы"

Наталья Каплан заявила, что уезжает из Украины/ УНИАН

Двоюродная сестра бывшего политзаключенного и режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан внезапно обругала Украину нецензурными выражениями и заявила, что "уезжает домой".

Соответствующий пост в соцсети Facebook Каплан написала вечером в понедельник, 20 сентября.

"Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. 5 лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой", - написала двоюродная сестра Сенцова.

В комментариях к своему посту Каплан добавила, что "перепутала туризм с эмиграцией".

"Для тех, кто в танке: Украина - не Россия, а я перепутала туризм с эмиграцией. Я не справилась, я не смогла. Больше не могу!!! (…) У меня тут нет ничего, вообще ничего, там я хотя бы жила, да, было больно, но я жила, а тут просто задыхаюсь, но это не ваша проблема и не ваша вина, просто я не справилась", - говорится в сообщении.

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Каплан уточнила, что ее страницу не взламывали, а также умудрилась "послать" своего брата.

"Меня не взломали. Но я тут буквально умираю. Я не могу тут жить. И пусть это будет для украинцев доказательством, что не братья", - пишет Каплан.

Позже она написала, что от нее отписываются люди.

"Если вы подписались на меня ради Сенцова, отписывайтесь уже, вообще-то он вышел", - написала Каплан, добавив, что "не продастся" Путину, потому что он для нее "враг куда дольше, чем для Украины".

Отметим, Наталья Каплан стала гражданкой Украины в мае 2019 года после соответствующего указа тогдашнего президента Петра Порошенко.

Пока Олег Сенцов был незаконно осужден в России и находился в тюрьме по сфабрикованному обвинению Каплан активно выступила в защиту брата, принимала участие в мероприятиях с требованием его освобождения.

Как сообщал Главред, Наталья Каплан ранее рассказала о своей нетрадиционной сексуальной ориентации и проблемах с алкоголем, а в ноябре 2019 года выступила со скандальным заявлением по поводу украинского языка. По ее словам, "украинский язык находится на грани вымирания".