"Откровенный бред": сестра Сенцова взбесила Сеть скандальным заявлением об украинском языке

Наталья Каплан рассказала, как нелегко ей дается изучение украинского языка / УНИАН

Двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан, которая ранее рассказала о своей нетрадиционной сексуальной ориентации и проблемах с алкоголем, заявила, что украинский язык находится на грани вымирания. Скандальный пост она опубликовала в Facebook и нарвалась на возмущения украинцев.

"Я живу в Украине и я защищаю украинский язык, я его учу и мне стыдно, что за три года я им так и не овладела, но украинский - он на грани вымирания, его надо спасать, и это государственный язык", – считает Каплан.

Кроме того, Каплан вступилась за язык страны-агрессора, и заявила, что не хочет его терять.

"Русский язык не принадлежит ни Путину, ни современной России, они могу идти на*уй. Русский язык - это что-то большее (…) Язык не виноват, это не язык развязал войну, язык просто подло использовали. Не надо видеть русский язык врагом, враги те, кто его так подло используют, язык не враг, язык – дополнение", - отметила сестра Сенцова.

При этом Каплан поделилась своими впечатлениями о значении некоторых слов в украинском языке. К примеру, выражение "пиріг із журавлиною" она прокомментировала так: "Ну, вот что я могла подумать! Только то, что эти фашисты всех снегирей уже уничтожили, теперь за журавлей принялись, бедная, голодная Украина".

В Сети бурно отреагировали на умозаключения Каплан.

"Кто вам сказал ,что украинский на грани вымирания? Что за чушь? Язык, на котором говорят миллионы, на грани вымирания?", - прокомментировала пост Каплан Наталья Трач.

"А Украинский язык не на грани вымирания! Он развивается, говорить на украинском в Украине модно и престижно!", - добавила Ольга Матковская.

"Это откровенный бред, извините за мой вымирающий украинский", - отметил Sergii Ruzhytskyi.

Напомним, ранее сестра украинского режиссера Олега Сенцова, который находился в российском плену, Наталья Каплан поделилась впечатлениями о возвращении брата домой.