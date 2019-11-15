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"Напиваюсь в го*но": сестра Сенцова призналась, что является лесбиянкой

15 ноября 2019, 09:05

Наталья Каплан рассказала о клинической депрессии и проблемах с алкоголем.

Наталья Каплан, кузина Олега Сенцова
Наталья Каплан / УНИАН

Сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала о том, что имеет нетрадиционную сексуальную ориентации.

Кроме того, она призналась, что испытывает проблемы с алкоголем, а также страдает от депрессии.

"У меня клиническая депрессия и проблемы с алкоголем (пью примерно дважды в неделю, напиваюсь в г*вно примерно раз в месяц). Я сижу на двух андидепрессантах, один не помогал, депрессия тяжелая. Я лесбиянка и этого никогда не скрывала, хотя и не афишировала. Я не хожу на ЛГБТ-мероприятия, я боюсь стать настолько открытой. Я пыталась быть открытой, но натыкалась на фразы мужчин "просто мужика нормального не было", – написала она в Facebook.

Кроме того, Каплан также рассказала о своей настоящей фамилии.

Читайте также"Несите покрышки и поджигайте": Сенцов дал совет россиянам"Я не Каплан. Моя настоящая фамилия Кочнева, хотя при рождении моя фамилия Чиклимова, а исторически я должна быть Исакина, просто дед скрывался от репрессий и украл паспорт какого-то Кочнева", – пишет сестра Сенцова.

Она подчеркнула, что исповедует принцип Хэменгуэя: "пиши пьяным, редактируй трезвым".

"Так я написала свою первую книгу, которую стесняюсь опубликовать. Пьяные посты в ФБ я не редактирую, просто удаляю. У меня очень мало друзей, но это самые близкие мне люди, ближе родственников", – призналась Каплан.

Она также рассказала о том, как пыталась избавиться от депрессии: "Я два года в депрессии и никак не могла найти нормального психиатра и психолога. В итоге нашла. Опыт был печален: одна меня использовала как сестру Сенцова (всем трындела, что я у нее), другая гомофоб, от третьей толку никакого. И каждый раз я все этой очень сильно переживала".

Кроме того, Каплан откровенно призналась, что пока не может реализовать себя в Украине как журналист.

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"В России я была лучшим журналистом на тогда еще нормальном Рен ТВ, а здесь я не справляюсь, я это понимаю, и работодатели это понимают, просто в лицо не говорят. Я хочу вернуться в документалку, но здесь нет проектов науч.поп, который мне так нравился, а снимать что-то свое нет идей и, главное, камеры, которую я продала перед эмиграцией", – добавила сестра Сенцова.

Напомним, ранее Каплан рассказала о возвращении в Украину Олега Сенцова.

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