Порошенко дал гражданство Украины экс-депутату Госдумы России и сестре Сенцова

Илья Пономарев / Главред

Бывший депутат Государственной Думы России Илья Пономарев получил украинское гражданство.

Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко, сообщил Пономарев в Facebook.

"Сегодня действующий Президент Украины - Петр Порошенко в последний рабочий день своей каденции подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства согласно государственному интересу", - написал он.

Пономарев добавил, что будет использовать новый статус для улучшения благосостояния украинцев, а процветание Украины он назвал залогом изменений в самой России.

Кроме того, Порошенко также предоставил украинское гражданство двоюродной сестре политзаключенного Олега Сенцова Наталье Каплан.

"Свершилось! Я - гражданка Украины", - написала Каплан в Facebook.

Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин принял закон о выдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей.

Позднее стало известно о том, что украинцам, получившим паспорта России, грозит наказание от ЕС.