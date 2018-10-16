Илья Пономарев: У Киева есть все шансы отобрать у Москвы лидерство в русском мире

Илья Пономарев

На сайте "Главред" состоялся чат с российским оппозиционным политиком, депутатом Государственной Думы Российской Федерации 2007-2016 гг. Ильей Пономаревым. Общаясь с читателями, он рассказал, для чего Кремлю нужны "ДНР" и "ЛНР", почему конфликт на Донбассе вряд ли затянется еще на долгие годы, почему маловероятным сегодня выглядит сценарий, предполагающий, что Путин направит танки на Киев, во сколько России обошелся Крым, и почему Крымский мост – это "шикарный подарок" Украине от Путина, почему невозможна война на Азовском море, как будет действовать хозяин Кремля с приближением выборов в Украине, а также когда смогут нормализоваться отношения между украинцами и россиянами.

Представляем стенограмму чата с Ильей Пономаревым.

"Путин считает, что "ДНР" и "ЛНР" – это актив, который надо расторговать подороже. Но никаких долгосрочных планов на эти территории, я уверен, нет…"

Василько: Илья, как вы считаете, идея отобрать у Украины Крым и начать заваруху на Донбассе в какой момент пришла в голову главному "массовику-затейнику" России? Только когда тот увидел неразбериху в Украине после бегства Януковича? Или еще раньше, но выжидал подходящего момента, и рано или поздно все равно бы осуществил свой план?

Илья Пономарев: Я думаю, что решение по Крыму было принято в момент бегства Януковича. Оно не было глубоко продуманным.

Решение же по Донбассу вообще было инспирировано господами Малофеевым и Ивановым, а также суетившимся вокруг них Глазьевым. И, как и многие подобные непродуманные решения, это создало России гораздо больше проблем, чем их решило.

Sonita: На сколько лет еще может остаться проблема Донбасса? Порой кажется, что вопрос "зависнет", а сам Донбасс, как Приднестровье, Южная Осетия или Абхазия, замрет в непонятном статусе… Может ли быть такое? Какие должны сложиться условия, чтобы проблема решилась, и Украина вернула себе свои территории?

Илья Пономарев: Я не склонен думать, что этот вопрос "зависнет", по одной простой причине – потому что нет ни одной фундаментальной причины этого конфликта: нет этнических различий между жителями Донбасса и остальной Украиной, нет религиозных различий, нет культурных различий. Да и языковая проблема полностью надумана российской пропагандой.

А это означает, что, как только исчезнет фактор медийной и военной интервенции, ситуация нормализуется. Естественно, при одном условии – что горячие головы в остальной Украине не будут пытаться отомстить, а будут готовы перевернуть эту страницу во имя восстановления единства страны.

Читайте такжеАнатолій Октисюк: Україні треба бути готовою до появи "зелених чоловічків" на ЗакарпаттіKleo: Как, по-вашему, на минском переговорном процессе отразится выход из него Леонида Кучмы? Как думаете, в Кремле обрадовались такому повороту событий? А еще – о чем это решение Кучмы может говорить? Можно это расценивать как признак того, что "Минск" уже, скорее, мертв, чем жив?

Илья Пономарев: "Минск" был мертв с самого начала, и слава богу.

Думаю, что Украине надо искать другие форматы урегулирования.

dim-dim: Илья Владимирович, считаете ли вы удачной идеей заменить Кучму в минской переговорной группе на Ющенко? Да или нет – почему? Воспримет ли Россия и "Л/ДНР" такого переговорщика?

Илья Пономарев: Решение президента Кучмы покинуть группу было явно его решением. И, с точки зрения замены, президент Ющенко практически был безальтернативным кандидатом, потому что необходимо было сохранять уровень представительства. И этот уровень – это уровень либо бывшего президента, либо бывшего премьера, что делает выбор небольшим. Поэтому я считаю, что это выбор хороший.

Wrangler: Каких людей после "выборов" в "Л/ДНР" 11 ноября поставит во главе этих "республик" Кремль? Какие персонажи сейчас нужны Кремлю во главе "ЛНР" и "ДНР"? Вопрос даже не столько об именах – больше интересны характеристики тех, кто сейчас выгоден Кремлю во главе "Л/ДНР", какие задачи перед новыми "избранниками" будут поставлены?

Илья Пономарев: Других персонажей у них там нет, так что имена нам все известны. Главное, что Кремль с самого начала вел линию на вытеснение любого намека на пассионарность и самостоятельность. Так что, если вы будете видеть человека, который еще большее ничтожество, чем существующее, то можете быть уверенными: он там сделает хорошую карьеру, пока не будет застрелен либо российской, либо украинской пулей. Главная задача "руководителей" "республик" – не мешать Кремлю вести переговоры с Западом, а также по возможности воровать достаточно от контрабанды с Украиной и с Россией для того, чтобы снимать финансовую нагрузку с бюджета Российской Федерации.

Joker: Зачем вообще России "ЛНР" и "ДНР", что дальше она будет делать с этими территориями?

Илья Пономарев: Так случайно получилось. Но, если бросить их, то это может иметь серьезные политические последствия внутри России – обвинение Путина в предательстве со стороны его же собственных сторонников. Да и просто он считает, что "ДНР" и "ЛНР" – это актив, который надо расторговать подороже. Но никаких долгосрочных планов на эти территории, я уверен, нет.

Terentij: Порой высказывается идея, что Украине лучше "отрезать Донбасс". А что думаете вы об этой идее? Если Украина откажется от Донбасса, не пойдет ли Россия дальше, захватывая или лишая мирной жизни другие украинские регионы?

Илья Пономарев: Меня учили в школе, что лишних земель у страны быть не должно. Как можно даже ставить такой вопрос, чтобы страна отказалась от четырех миллионов своих сограждан? В моей голове просто не укладывается сама постановка вопроса.

Zevs: Ваше мнение – есть ли рука Кремля в деле о взрывах на складах в Ичне? Какие цели могут преследоваться Москвой, что это им даст?

Илья Пономарев: Я не видел материалов следствия и не могу подвергать сомнениям заявления правоохранительных органов Украины. Версия о диверсии достаточно правдоподобна. Идет война, и склады боеприпасов являются одной из самых желанных целей для саботажа.

У меня вопрос другой – и предположение о халатности, и предположение о диверсии заставляет ставить вопросы перед военными, а какие уроки были извлечены из нескольких аналогичных случаев, происходивших в последние годы, кто за это понесет ответственность, и что будет сделано, чтобы подобное не повторялось в будущем.

Читайте такжеГеоргий Тука: Путина устроит один вариант – если на Банковой будет сидеть губернатор "Новороссии"Fazil: На днях Марк Фейгин сказал, что сценарий, подразумевающий, что Путин двинет российские танки на Киев, не исключен. А как думаете вы, какова вероятность такого сценария? Выгодна ли и нужна ли сейчас Путину широкомасштабная война против Украины? И потянет ли, на ваш взгляд, Россия в ее нынешнем состоянии такую войну сейчас?

Илья Пономарев: Я считаю, что такая возможность, с технической точки зрения, есть, но с политической – я не поддерживаю подобный аллармизм, потому что считаю, что это маловероятно. В Кремле понимают, что это приведет к колоссальным политическим издержкам, людским потерям, а главное – совершенно ничего не может ему дать, с точки зрения финального результата. Так что при технической возможности я в сценарий широкомасштабной войны, по крайней мере, до конца следующего года, пока не пройдут все выборы, не верю совершенно.

demchenko_d.: Как думаете, кто будет отстраивать Донбасс после войны? Есть ли у Украины шанс добиться от России компенсации причиненного ущерба?

Илья Пономарев: Отстраивать Донбасс будут сами украинцы. Думаю, что для этого следует создать фонд восстановления Донбасса, который бы был профинансирован США, Россией и Евросоюзом. Это было бы справедливо, учитывая Будапештский меморандум, и продуктивно, с точки зрения результата.

Lucius: Илья, интересно услышать ваше мнение. Видите ли вы сходства между тем, что Россия делала на Донбассе и в Крыму, и тем, что сейчас делает Венгрия на Закарпатье? Есть риск, что Закарпатье может ждать та же участь, что и Донбасс? И может ли этот украинско-венгерский конфликт отчасти быть спровоцирован Россией, или тут дело исключительно двух стран?

Илья Пономарев: Я не думаю, что современная Венгрия может вести целенаправленную империалистическую политику, направленную на захват территории.

Однако думаю, что венгерские политики могут быть заинтересованы в реализации плана отдельных горячих голов в Москве по расчленению Украины. И в таком случае у Венгрии будет отличный плацдарм для того, чтобы претендовать на свой кусок пирога.

Противостоять этому можно только одним способом – достойными зарплатами людей, живущих на территории Закарпатья, внятной и справедливой социально-экономической политикой.

Илья Пономарев / Главред

"Милитаризация Крыма явно происходит. Однако я не думаю, что Крым будет использован в качестве плацдарма для сухопутного наступления…"

Joker: Во сколько России обходится Крым, учитывая и его содержание, и санкции, введенные за аннексию?

Илья Пономарев: Оценить негативные последствия санкций очень трудно, потому что есть их текущее влияние на экономику и социальную жизнь России, что, скорее всего, выражается в 2-3% ВВП ежегодно, но есть и другое – их главное значение – это то, что Россия лишается будущего. Та же нефть, которая сейчас добывается – она продолжает добываться, но вот новых месторождений, для которых нужны новые технологии, которые поставляли западные сервисные компании, будут уже невозможны. Из-за санкций и международной изоляции из страны ушло и остановило новые инвестиции подавляющее число иностранных инвесторов. Разбежались практически все высокотехнологичные компании, которые столь бурно начали развиваться при президентстве Медведева.

Ну, а прямые затраты на Крым – известны: они составляют несколько миллиардов долларов в год. Это, с одной стороны, не такая большая цифра для экономики России. Хотя она, например, больше, чем Украина ежегодно получает за транзит российского газа.

Однако, с другой стороны, строительство моста в Крым лишило город Новосибирск моста через реку Обь и город Якутск моста через реку Лена, а без последнего целый регион очень сильно тормозится в своем развитии.

Читайте такжеАлександр Сотник: Если Путин пустит танки на Киев, закончится и "русский мир", и он сам в КремлеViktor: Какова вероятность, что Крым вернется к Украине? Ведь Москва настаивает на том, что вопрос Крыма закрыт. Как можно заставить Москву обсуждать вопрос Крыма наряду с вопросом Донбасса?

Илья Пономарев: Вероятность – 100%. Вопрос только – когда.

Я убежден, что примирение между нашими странами обязательно произойдет. Надо только действовать сообща и рационально, понимая, что сначала нужно добиться смены власти в России, а потом решать все противоречия, которые между нами накопились. Но российская оппозиция, конечно, не должна прятать в голову в песок, замазывать маслом бутерброды, а должна прямо говорить, что вопрос войны и мира – это центральный вопрос не только внешней, но и внутренней политики Российской Федерации.

Крымчанин: Ельченко охарактеризовал уровень милитаризации Крыма как "беспрецедентный". А как бы вы сейчас оценили степень милитаризации полуострова? Не двинет ли оттуда Путин на Украину, чтобы, например, обеспечить доступ к пресной воде?

Илья Пономарев: Милитаризация Крыма явно происходит. Однако я не думаю, что Крым будет использован в качестве плацдарма для сухопутного наступления. Скорее, военно-морской контингент, находящийся в Крыму, может быть использован для контроля природных ресурсов, находящихся на одесской части черноморского шельфа. И вот об их охране, мне кажется, Украине стоило бы провести самые серьезные переговоры с США и НАТО.

Читайте такжеЛеонід Кравчук: Путін "надувається" все більше, вождь з нього так і пре, тому Україна - це лише початокМаксим Г.: Для чего Кремль меняет этнический состав населения Крыма, оккупированной территории? Насколько успешно идет этот процесс, чем в будущем он усложнит процесс возврата Крыма Украине? (Или вы считаете такой вариант развития событий маловероятным?)

Илья Пономарев: Вы сами ответили на свой вопрос. Чем больше запутать ситуацию с населением Крыма, чем больше размыть тех, кто жил на полуострове до аннексии, тем тяжелее и сложнее будет процедура возврата. Посмотрите на пример Прибалтики, где после 1940 года происходил похожий процесс в рамках СССР, и посмотрите, сколько сейчас проблем как у этих стран в целом, так и у тех несчастных людей, которые поверили своей стране и переехали туда после начала оккупации и, тем самым, сделали себя заложниками больших политических игр.

Katarina: Илья, на прошлой неделе, как известно, часть Крымского моста "устала" и... ушла:) Как думаете, а в целом он еще долго простоит, выдержит испытание весной, когда пойдет лед, например? А в судебном порядке реально ли заставить Россию его разобрать или переделать, если докажут, что построила она его с нарушением права и договоров? И как долго этот мост будет еще в состоянии приносить политические дивиденды Путину?

Илья Пономарев: Упал незакрепленный пролет еще недостроенного железнодорожного моста. Так что говорить о том, что он разрушается, мне кажется, преждевременно.

Совершенно не понимаю, зачем его разбирать. По-моему, Путин за счет российских налогоплательщиков сделал шикарный подарок Украине, который после возвращения Крыма домой еще долго будет служить крымчанам.

Gorin: Если бы вы стали президентом РФ, вы бы вернули Крым Украине?

Илья Пономарев: Я много раз говорил, что считаю его возврат неизбежным, но непростым процессом, который потребует от нас согласованных и целенаправленных усилий.

"Договор по Азовскому морю написан и фиксирует положение дел, когда Крым – украинский. И поэтому его денонсация не будет выгодна Украине…"

MistF: На ваш взгляд, стоит ли Украине денонсировать договоры с Россией, которыми регулируются все вопросы, связанные с Азовским морем? Да и вообще, как Украине разрешить назревающую в Азовском море проблему, ведь, с формальной точки зрения, Россия действует согласно договорам, правда, откровенно злоупотребляет своими правами?

Илья Пономарев: Как вы, наверное, знаете, я всегда выступал и выступаю за то, чтобы называть все вещи своими именами: войну называть войной, Договор о дружбе объявить недействующим еще в 2014 году, когда началась агрессия, и т.д.

Однако конкретный договор по Азовскому морю написан и фиксирует положение дел, когда Крым – украинский. И поэтому его денонсация Украине не будет выгодна.

И вы ошибаетесь, говоря, что Россия действует согласно договорам. Именно Россия нарушила этот договор, и когда строила Крымский мост, и когда сейчас фактически решает, кто может пройти через Керченский пролив, а кто – нет. И как раз этот договор ей это запрещает. А разрыв его приведет к тому, что, исходя из российского понимания, что Крым – российский, ей будут развязаны руки в давлении на украинские суда.

MistF: Возможна ли война на Черном и Азовском морях, учитывая активность, которая разворачивается там?

Илья Пономарев: Война возможна только тогда, когда возможно сопротивление. А у Украины фактически нет флота, который мог бы всерьез противостоять российскому. Поэтому воевать на море там особенно некому.

Думаю, что наращивание военно-морского потенциала для Украины будет очень дорогим и небыстрым упражнением, поэтому, скорее, стоит задумываться (и знаю, что об этом думают) об укреплении береговой обороны.

"Основной интерес России состоит в том, чтобы во главе Украины были люди коррумпированные и недееспособные, которые бы боролись друг с другом и не смогли бы привести Украину к процветанию..."

Wrangler: Какие сценарии будет реализовывать Россия в связи с приближением президентских и парламентских выборов в Украине? Чего ждать от нее?

Илья Пономарев: Во-первых, Россия будет активно пугать украинцев, что им надо сделать "правильный" выбор, потому что "неправильный выбор" будет якобы означать военную эскалацию (я не верю, что Путин на нее реально пойдет).

Во-вторых, Россия через свою агентуру влияния, конечно, приложит все усилия для того, чтобы на первых ролях в Украине не оказались люди, способные провести эффективные и позитивные для украинцев экономические и социальные реформы. Не думаю, что Кремль всерьез рассчитывает, что в Украине может быть избран пророссийский президент или создано пророссийское большинство в Верховной Раде. Демонстративная поддержка людей типа Медведчука является банальным отвлекающим маневром. Основной интерес России состоит в том, чтобы во главе Украины были люди коррумпированные и недееспособные, которые бы боролись друг с другом и не смогли бы привести Украину к процветанию.

Читайте такжеЭрик Найман: Украинские элиты ведут Украину, как "Титаник", к дефолтуГлавная задача Кремля – в краткосрочном режиме показать россиянам, что революция не может привести к позитивным изменениям, а в долгосрочной перспективе – чтобы украинцы сами устали от происходящего и попросились под крыло Кремля. А для этого нужно чем хуже, тем лучше.

semen_senia: Как вы думаете, какую ставку делает на Медведчука Путин сейчас? Какую роль он должен сыграть на грядущих выборах, почему вернулся в большую политику и влился в политсилу Рабиновича?

Илья Пономарев: Я об этом уже сказал: Медведчук – это обманный маневр Кремля. О вливании его в политическую силу Рабиновича говорить не приходится – это величины несопоставимого масштаба. Но чем меньше мы про них будем говорить, тем лучше будет для Украины.

semen_senia: Как вам кажется, возможен ли на парламентских и президентских выборах в Украине реванш пророссийских сил или бывших "регионалов"? Какими действиями или решениями власть может сама этому поспособствовать?

Илья Пономарев: Реванш пророссийских сил невозможен. А бывших "регионалов" я бы не мазал одной пророссийской краской – там есть просто люди, оппозиционно настроенные к нынешней власти, и, безусловно, они сохранят свое присутствие в следующей Верховной Раде. Ничего страшного в этом нет. Уровень их влияния будет полностью определяться успешностью социально-экономической политики действующей власти. Чем лучше будет жить украинский народ, тем меньше во власти будет людей из прошлого.

Аркадий: Кто из кандидатов в президенты Украины был бы наиболее выгоден Кремлю, с кем Россия смогла бы "договориться"?

Илья Пономарев: Договариваться с кем бы то ни было в Украине всегда очень сложно. Это связано с внутренними процессами в самой Украине. Так что думаю, что сравнивать кандидатов по этому показателю бессмысленно.

И я думаю, что в Кремле их так и не сравнивают. Для Кремля в Украине есть Медведчук и есть все остальные. Но вряд ли даже Путин предполагает, что Медведчук может стать украинским президентом.

Илья Пономарев / Facebook Ильи Пономарева

"Есть разный язык, разная культура, разная история – и вполне заслуженным стал факт появления Украины как отдельной державы…"

Василенко Ольга: Ряд российских социологических исследований говорит о том, что все больше россиян считает уже не американцев, а украинцев "врагами номер один". Насколько это соответствует действительности, по вашим наблюдениям?

Илья Пономарев: Внешнеполитические воззрения россиян крайне нестабильны. На моей памяти, трижды отношение к тем же американцам менялось от восторженных до крайне неприязненных, и обратно. А уж Америка – это долгосрочный конкретный внешнеполитический соперник.

Украина гораздо ближе к России, с большим количеством родственных связей. Поэтому я убежден, что, как только пропагандистский морок закончится, отношения быстро нормализуются. Вообще, это преступление – то, что делают российские СМИ.

Дорошенко Дмитрий: Интересует ваше мнение по следующему вопросу. Опубликован соцопрос "Левады", который говорит о том, что отношение украинцев к россиянам за последний год немного улучшилось, а россиян к украинцам – наоборот, не изменилось. Как на самом деле простые россияне относятся к украинцам? Сколько там в действительности больных "русским миром" и возрождением империи? Сейчас в Украине все чаще звучит фраза: "никогда мы не были братьями и не будем". А вы как думаете, сколько поколений должно пройти, чтобы забылась вся эта боль? Да и нужно ли это?

Читайте такжеКость Бондаренко: Якби війни не було, Порошенку б довелося її придуматиИлья Пономарев: У людей, к счастью или к сожалению, память достаточно короткая, поэтому я не думаю, что пройдет много времени после ухода Путина до нормализации отношений между нашими странами.

Существует огромное количество примеров и в истории, и в современном мире, когда после самых кровавых конфликтов ситуация быстро нормализовывалась и самые мрачные страницы переворачивались. Я даже не говорю про США и Англию в качестве такого примера. Но посмотрите, например, на африканскую Руанду, где 20 лет назад в результате одного из самых масштабных актов геноцида в истории погибло больше миллиона человек, а сейчас в этой стране не только восстановлен гражданский мир, но она еще и является одной из самых динамично развивающихся стран Африки.

Так что я смотрю в будущее с оптимизмом и уверен, что при нашем поколении уже все будет нормально.

Ольга Гордеенко: Поделитесь, пожалуйста, вашими наблюдениями, чем для вас принципиально отличны Украина и Россия? В чем вы видите подтверждение слов экс-президента Украины о том, что "Украина – не Россия".

Илья Пономарев: Я воспринимаю слова "Украина – не Россия" как свидетельство того, что сам автор до конца в этом не уверен.

Для меня это банальность, не требующая особого обсуждения. Есть разный язык, разная культура, разная история – и вполне заслуженным стал факт появления Украины как отдельной державы.

Хочу вам самим пожелать, чтобы вы тоже воспринимали свою страну как отдельную государственность, а не только как отдельную территорию. Мне кажется, что этого иногда здесь не хватает. Хотя не исключаю, что в этом смысле во мне говорит мой "внутренний москаль". :)

y-grek: Что Вы думаете о прекращении действия Договора о дружбе между Украиной и Россией, к чему приведет этот шаг Киева? В каких ситуациях то, что этот договор более не действует, будет играть на руку Москве?

Илья Пономарев: Мне кажется, что действие этого договора прекратила Москва в 2014 году. Удивляюсь, что так много времени потребовалось для того, чтобы закрепить это документально.

Tarass: Часом лунає така думка, що Україна стала "розмінною монетою" у суперечках між Росією та Заходом, що вони просто з’ясовують стосунки на нашій території… Наскільки справедлива така оцінка, з вашої точки зору?

Илья Пономарев: Вважаю, що так воно і є. Особливо – між Європою та Росією, і ще особливо – Німеччиною. Головна проблема в тому, що економічна зацікавленість Заходу в Україні не достатня для того, щоб захищати ваші інтереси. Практично єдина країна, яка має серйозні геополітичні інтереси – це Сполучені Штати. Вони будуть захищати Україну і стримувати Росію з метою захисту внутрішньополітичного балансу всередині Європейського Союзу. Вони дуже стурбовані посиленням ролі Німеччини, особливо в ситуації "Брекзіту", тому що ЄС взагалі може стати такою собі "великою Німеччиною".

Для України головне завдання – як можна більше поширити економічні зв’язки як із Європою, так і зі Сполученими Штатами, щоб отримати широке коло лобістів, які будуть лобіювати інтереси України перед своїм урядом. А до того статус "розмінної монети" буде залишатися.

Илья Пономарев / Главред

"Идея "русского мира" не может быть реализована с центром в Москве, потому что неизбежно будет превращаться в империалистическую…"

Корней: Исходя из тех процессов, которые сейчас разворачиваются в православии (УПЦ в шаге от получения независимости от РПЦ; БАПЦ тоже заявила, что будет бороться за официальное признание автокефалии и т.д.), можно ли утверждать, что идея о построении "русского мира" провалилась окончательно и бесповоротно?

Илья Пономарев: Конечно, то, что сейчас происходит, носит катастрофический характер для РПЦ и в целом разрушает единственный, до сих пор эффективно действовавший, механизм "мягкой силы" России.

При этом следует констатировать, что это не какие-то происки внешних сил, а целиком и полностью вина иерархов РПЦ, которые слишком сблизились с российской властью, и сам Кирилл отошел от заветов своего учителя Никодима. Думаю, что, если бы в руководстве российской церкви были бы люди подлинно верующие, такого бы не произошло.

Ну, а что касается "русского мира", то чем дальше, тем больше я считаю, что такая идея принципиально не может быть реализована с центром в Москве, потому что неизбежно будет превращаться в империалистическую. Зато инициативу лидерства в славянском, и особенно – в русском мире вполне мог бы перехватить Киев.

Читайте такжеДмитрий Гордон: Украиной по-прежнему правит РоссияHunter: Как может Москва реагировать на автокефалию украинской православной церкви? Будет ли она на территории Украины провоцировать столкновения и конфликты на религиозной почве между приверженцами Киевского и Московского патриархатов?

Илья Пономарев: Думаю, что имущественные конфликты будут разжигаться по максимуму. Кремль будет заинтересован в красочных картинках на экранах телеканалов битв верующих друг с другом. И этого ни в коем случае нельзя допустить.

По моей информации, значительная часть клира Московского патриархата готова перейти на сторону новой церкви, однако очень важно здесь не поторопиться, проявить достаточно такта и мудрости для того, чтобы создать единую и подлинно независимую от внешних сил украинскую церковь.

Sidor: Что вы думаете о принятом в первом чтении законопроекте о государственном языке? Не перегибают ли палку наши "украинизаторы"? Чем, на ваш взгляд, вообще опасны игры с языковыми вопросами в Украине, религиозным противостоянием, очень разными взглядами на историю?

Илья Пономарев: Прежде всего, я считаю государственный язык важнейшим фактором национального строительства, что, безусловно, очень важно для современной Украины.

Первое, что я лично сделал, переехав в Украину – это начал учить украинский язык, хотя никакой острой потребности, с точки зрения ежедневного общения, у меня в этом нет. Я это делал только потому, что считаю, что в каждой стране нужно говорить на ее языке.

Я, с точки зрения языкового подхода к образованию, поддерживаю принятый ранее закон в этой сфере, хотя критикую его за те положения, которые касаются порядка финансирования школ и учителей, что мы проходили в России, и что может привести к снижению образовательного уровня в целом.

Аналогичные соображения у меня и про этот закон. В целом линию на поддержку государственного языка я считаю правильной, но многие детали могут перечеркнуть благие намерения. А также, конечно, важен вопрос о том, когда надо принимать подобного рода законы, учитывая продолжающуюся войну на востоке, что, конечно же, это будет использоваться пропагандой для населения, проживающего на территории "Л/ДНР".

Но, в конечном итоге, уж точно не мне, россиянину, давать украинцам советы по столь критическому вопросу национального строительства. Это – ваше решение.

"Необязательно агрессивные действия РФ могут совершаться по отношению к соседям. После Сирии товарищ вошел во вкус: сейчас это не только Центральная Африка, но и, например, Ливия…"

Роман: Может ли следующей жертвой Путина стать Беларусь или Казахстан? Поговаривают, что Кремль затевает там переворот, чтобы поставить во главе своего человека. Возможен ли такой сценарий, как думаете?

Илья Пономарев: Основной жертвой Путина является, конечно же, Россия. Необязательно какие-то агрессивные действия могут совершаться по отношению к соседям. После Сирии товарищ вошел во вкус: сейчас это не только Центральная Африка, но и, например, Ливия.

Но то, что господину Лукашенко есть, о чем беспокоиться, это и ему самому очевидно.

Читайте такжеТарас Загородний: Война истощает Украину быстрее, чем Россию, мы так долго не выдержимGanni: The Daily Mail, ссылаясь на источники в британской разведке, сообщило, что Путин намеревается развернуть российские войска и ракеты в Ливии, чтобы захватить контроль над крупнейшим миграционным путем в Европу и создать там антизападный бастион, и что Путин намерен использовать Ливию как "стратегический бастион" в борьбе с Западом, сделать из страны свою "ракетную базу" и "новую Сирию". Что вы думаете об этом? Насколько вероятен такой сценарий и почему?

Илья Пономарев: Я удивляюсь, почему этого не было сделано раньше, учитывая традиционно близкие отношения, существовавшие у России и Ливии в прошлом. Тем более, в отличии от Сирии, Ливия является одним из ключевых энергопоставщиков в Европу.

Недавно Берлускони летал в Москву поздравлять Путина с днем рождения. Уверен, что ливийский вопрос был одной из тем их обсуждения между собой.

Если бы помыслы российского президента были чисты, действия, направленные на стабилизацию ситуации в этой стране, можно было бы только приветствовать, потому что неосторожное вмешательство США в "арабскую весну" принесло много горя всем странам региона. Но, к сожалению, думаю, что мир и процветание ливийцев – последнее, что волнует Путина в настоящее время, а его мотивация сводится к очередным геополитическим конструкциям, которые будут продолжать аукаться всем россиянам.

Viktor: Российский социолог Игорь Эйдман заметил: "Российские военные засветились в боевых действиях уже в четырех странах: Украине, Сирии, ЦАР и Ливии. Это напоминает ситуацию начала 80-х когда. Незадолго до краха СССР советские ихтамнеты участвовали в конфликтах в Афганистане, Анголе, Эфиопии, Ливане, Мозамбике". Илья Владимирович, как думаете, может ли повториться история – может ли Российскую Федерацию постичь та же участь, что и СССР, то есть развал?

Илья Пономарев: К сожалению, я считаю, что чем дальше, тем большей становится вероятность распада России. Безусловно, я не в восторге от такой перспективы – ни с точки зрения русского человека, который переживает за свою страну, ни с точки зрения соседей, которым после реализации такого сценария мало не покажется.

Однако причиной этого будут не военные операции ЧВК "Вагнер" и иже с ними, а антинародная социальная политика внутри страны, обнищание простых людей и грабительская политика жиреющей Москвы по отношению к регионам России.

Илья Пономарев / Фейсбук Ильи Пономарева

"Пока в России есть природные ресурсы, а в ближайшие лет 50 это не изменится точно, ни о каком крахе российской экономики говорить не приходится..."

Darius: Насколько эффективной вы считаете санкционную политику против России, в частности, за ее войну против Украины и аннексию территорий? Нам все говорят, что Россия вот-вот рухнет под прессингом санкций, а она все держится, все стоит, и из Украины не уходит, и Крым пока тянет, и то там, то сям по миру подсуетится да провернет какую-нибудь авантюру – сил хватает… Так, может, мы переоцениваем значение санкций?

Илья Пономарев: Есть два вида санкций: санкции против России в целом, в частности, так называемые экономические санкции, и санкции против российских элит. Первый вид санкций в политическом плане малоэффективен, я бы даже сказал, контрпродуктивен. При том, что он стоит России значительной части экономического роста в будущем, в краткосрочном моменте он, скорее, помогает Путину показывать гражданам страны, что Россия "в кольце врагов", что не время думать про политические разногласия, надо плотнее смыкать ряды вокруг главнокомандующего, ведущего "крестовый поход" против "темных сил" Запада.

И так было в отношении любых других стран, на которые накладывались подобные санкции. Они не привели к смене власти ни в Иране, ни на Кубе, ни в Северной Корее.

Точно можно сказать: пока в России есть природные ресурсы, а в ближайшие лет 50 это не изменится точно, ни о каком крахе российской экономики говорить не приходится.

А что касается персональных санкций, то это – вещь, во-первых, справедливая, потому что направлена именно на тех людей, которые эту власть создают и поддерживают, а, во-вторых, эффективная. Думаю, что самым эффективным действием за все время этой санкционной войны были санкции, введенные против Вексельберга и Дерипаски. И я полностью поддерживаю идею наказывать всех коррумпированных негодяев, которые во имя собственного кошелька поддерживают антинародный путинский режим.

Мамай: Илья Владимирович, как бы вы оценили нынешнее состояние экономики РФ? В Украине часто говорят, что Россия еле концы с концами сводит, но на деле-то мы видим, что она живет, да еще и на войну в Украине хватает, и на войну в Сирии, и на "стройки века" типа Крымского моста и т.д. Так чему верить: словам о том, что дела в России плохи, или тому, что мы видим на деле?

Илья Пономарев: В экономике – стагнация, экономический рост фактически остановился, но падения тоже нет и вряд ли его стоит в ближайшее время ожидать. Но отсутствие развития, тем не менее, ощущается всеми – и бизнесом, и рядовым населением. А для власти нет ничего более тяжелого, чем когда у людей уходит надежда на хорошее будущее. Поэтому экономика не упадет, но положение власти буде все более шатким.

"Не уверен, что Путин не предпримет вместо выборов преемника попытку трансформации государственной конструкции, например, с восстановлением монархии…"

MistF: Какими способами Путин будет пытаться поднять свой подающий рейтинг (об этом уже не одно российское социсследование говорит)? Какие инструменты для этого еще остаются в его арсенале? Как-то его спас "Крым-наш", а что спасет на этот раз?

Илья Пономарев: Думаю, что сейчас Путину как-то особо поднимать свой рейтинг ни для чего не нужно. Выборы – и президентские, и парламентские – уже прошли. А дальше все будет зависеть от того, какую конструкцию транзита власти в 2024 году выберет Путин.

Читайте такжеПолковник запаса Олег Жданов: Путин для Европы не опасен, пока есть "мальчик для битья" — УкраинаСаня: Как аукнется Путину его "пенсионная реформа"? Сколько процентов теперь уже можно отнять от его рейтингов?

Илья Пономарев: Она уже стоила ему 15-20% рейтинга. После ее инициации рейтинг Путина упал до уровня ниже, чем он был до аннексии Крыма. То есть практически пенсионная реформа равна аннексии, только с противоположным знаком.

Edmon: Скажите, на ваш взгляд, удастся ли Путину добыть на должности президента весь нынешний срок, как думаете? Может ли он сложить свои полномочия досрочно?

Илья Пономарев: Вы же понимаете, что не важно, как называется должность Путина – важно, остается ли он реально самым влиятельным лицом в стране или нет. Думаю, он не собирается таким переставать быть после 2024 года.

А подаст ли он формально в отставку для выдвижения кого-то на свое место или изменит целиком властную конструкцию – это, уверен, в его голове вопрос вторичный.

Другое дело, что мы уже видели в 2011 году, как российский президент недооценил возмущение общества в процессе рокировки с Медведевым. Думаю, что и сейчас он вряд ли извлек из тех событий урок – он ведь убежден, что это были происки Госдепа. И поэтому может совершить новую ошибку, к которой российской оппозиции надо быть готовой.

Станислав43: Кто может стать преемником Путина? Да и существует ли в российском обществе запрос на другого лидера – более демократичного? Насколько велик риск, что Путина заменит человек, еще более жесткий и с более сумасшедшими имперскими амбициями? Ведь Путин, по сути, является отражением своего народа, настроений и устремлений этого народа, разве не так…

Илья Пономарев: Чисто технически преемником Путина может стать кто угодно. У Путина достаточно рычагов и возможностей для медийных манипуляций, чтобы добиться избрания любого, на кого падет его выбор. Однако это совершенно не означает, что такой человек сможет удержать власть. И сам Путин это понимает очень хорошо. Уверен, что причиной его обратной рокировки с Медведевым в 2011-ом было именно опасение, что Медведев слишком слаб для самостоятельного руководства страной. Так что сейчас Путин смотрит на большое количество разных кандидатов, которых он расставил на разные позиции в регионах и в министерствах.

Но я совершенно не уверен, что он не предпримет вместо выборов преемника попытку трансформации государственной конструкции в целом, например, с восстановлением монархии.

Edmon: По вашим наблюдениям, все ли в Кремле согласны с тем, что делает Путин, как ведет себя на международной арене, какую политику выстраивает по отношению к соседям? Существует ли в действительности та "борьба между башнями Кремля", о которой порой поговаривают?

Илья Пономарев: Я думаю, что несогласных там гораздо больше, чем принято считать, и даже больше, чем в среднем процент несогласных в населении России. Однако российская элита еще в советское время приучена не задумываться о "большой картинке", а делать что-то на своем конкретном месте, не понимая, что тем самым они укрепляют то, с чем сами бывают не согласны. Это такая очень удобная позиция "головы в песок". Все тоталитарные режимы во всех странах держатся именно на таком поведении людей в руководстве.

Это – гибельная для страны и самих этих людей ситуация. Но, к сожалению, поймут они это только тогда, когда окажутся выкинутыми на обочину, будут сидеть и недоумевать: "За что? Мы же честно работали".

Что касается "борьбы башен", то это – борьба не против Путина, а, наоборот, за влияние на него. Но она носит такой жесткий характер, что, в отличии от первой категории чиновничества, про которую мы говорили выше, эти люди интересы России легко приносят в жертву – лишь бы подставить конкурента. Самые свежие примеры – это сначала "наезд" на ФСБ генерала Михайлова, который отвечал за информационную безопасность в связи с делом о взломе серверов Демократической партии США, и "ответка", которая прилетела, вскрывая всю подноготную дела Скрипалей.

Кто от этого проиграл? Конечно, каждый российский гражданин в отдельности.

Илья Пономарев / Фейсбук Ильи Пономарева

Влад Р.: Сейчас российские эксперты все чаще говорят о том, что Путиным недовольны не только простые люди, но и в Кремле. Якобы зреет "дворцовый переворот". Насколько вероятный такой сценарий?

Илья Пономарев: Любой переворот, тем более – революция, возможны только тогда, когда есть явная заметная и понятная "переворачивающим" альтернатива, которая на данный момент не просматривается. И это, я считаю, колоссальная проблема российской оппозиции – неспособность и даже, я бы сказал, нежелание подобную альтернативу создать. Корень этой проблемы в том, что альтернатива, которая была бы хорошо воспринята обществом, лежит либо на поляне "левых" сил, либо – националистических. А альтернативу, которую бы хотели элиты – что в окружении Путина, что те части, которые поддерживают несистемную оппозицию – это альтернатива неолиберальная, которую общество вряд ли будет готово поддержать.

Читайте такжеВіталій Портников: Росії набридло навіть імітувати участь у врегулюванні ситуації на ДонбасіКлассический пример – ситуация с пенсионной реформой. То, что сделал Путин, это было ровно то, к чему призывал такой видный российский оппозиционер как Алексей Навальный в программе своей незарегистрированной партии и в ходе выборов мэра Москвы. Однако сейчас, когда с этой же инициативой вышел Путин, Навальный тут же развернулся на 180 градусов и начал это критиковать.

Люди все это видят, и поэтому не хотят вернуться в ситуацию 90-х годов или попасть в ту ситуацию, которая сейчас в Украине – когда политические воззрения подгоняются под сиюминутные интересы за счет большинства населения.

Cfyz: Выборы в России в Приморье, фальсификация в интересах "Единой России" и реакция КПРФ. Какова вообще роль КПРФ в жизни России и ее влияние на принятие решений в верхних эшелонах власти?

Илья Пономарев: Как вы знаете, я входил до 2007 года в руководство КПРФ. Я убежден, что в этой партии есть большое количество действительно честных и убежденных людей, которые совершенно негативно относятся к действиям президента России и, вообще, к той системе власти, которая выстроена в РФ. Более того, я убежден, что подлинно оппозиционных, желающих сменить систему, людей в КПРФ больше, чем, например, среди сторонников Алексея Навального.

Однако руководство КПРФ, безусловно, насквозь прогнило, потеряло какую-либо надежду прийти к власти самим, оно потеряло страсть к борьбе и, прикрываясь желанием "сохранить партию", занимается бесконечным соглашательством и компромиссами, хотя еще Ленин сказал, что "есть компромиссы, и есть компромиссы".

Думаю, что, когда нынешняя властная конструкция в РФ будет рассыпаться, это предательское и оппортунистическое руководство будет сметено рядовыми членами партии, которые будут вместе с нами на одних баррикадах.

Что касается результатов выборов, то я всегда придерживался позиции, что победа любого кандидата не от "Единой России", особенно поражение кандидата от ЕР, помогает нашему делу хотя бы тем, что доказывает людям, что борьба не бесполезна и что партия власти не непобедима.

Поддерживать альтернативных кандидатов нужно, безусловно, критически, не пытаясь их сделать святыми, великими демократами и настоящими антипутинистами – они такими не являются. Но даже кандидаты от ЛДПР, победившие в двух регионах, будучи изначально чистыми спойлерами, я уверен, для этих регионов станут глотком свежего воздуха, а для всей остальной страны – лучом надежды.

Smilik: Путин на днях отметил день рождения. Что бы вы подарили ему или сказали, если бы имели возможность в этот день увидеть его лично?:)

Илья Пономарев: Я бы ему пожелал долгих лет жизни. И уточнил бы, что это возможно, только если он немедленно сложит полномочия.

Илья Пономарев / Фейсбук Ильи Пономарева

"Путин часто в своих шутках проявляет свой истинный взгляд на мир…"

Жуков: Какие шаги Россия предпримет далее относительно ПАСЕ? Какова вероятность, что она вообще выйдет из Совета Европы, и, если это случится, то какими будут последствия для нее самой, для Европы, для Украины?

Илья Пономарев: Вероятность выхода России из ПАСЕ после вчерашнего решения весьма высока. Не думаю, что это имеет какое-либо значение – что для Европы, что для Украины. ПАСЕ – орган, скорее, декоративный, чем какой бы то ни было реальной власти.

Но для России и для российских граждан выход из Совета Европы будет негативным, хотя бы потому, что россияне потеряют возможность искать правосудия в ЕСПЧ.

Joker: Илья, по-вашему, какая судьбы ждет Петрова-Мишкина и Боширова-Чепигу?

Илья Пономарев: Думаю, их скоро забудут.

В целом, я таким людям не завидую: они являются расходным материалом, но не уверен, насколько сами отдают себе в этом отчет.

Главное, к сожалению, что и их коллеги вряд ли обратят внимание на их незавидную судьбу, потому что будут считать, что это наказание за провальное выполненное задание по убийству Скрипаля.

Насколько классически по-воровски Путин заставил их опустить самих себя, представив в прямом эфире как людей нетрадиционной сексуальной ориентации, кем они вряд ли являются…

Читайте такжеАндрей Клименко: Азовское море сейчас — это фактически русское озероNafania: Можно ли считать оговоркой по Фрейду слова Путина про шпионов и проституток?:) Именно так работает российская разведка?:)

Илья Пономарев: Путин часто в своих шутках проявляет свой истинный взгляд на мир. Думаю, что когда он сделал такое сравнение, он имел в виду, что разведка и проституция – это две древнейшие профессии, что, в общем-то, так и есть. Ну, а то, что разведка в любой стране, особенно российская, часто прибегает к методам сексуального соблазнения с целью добывания информации – это, в общем-то, все знают.

Наталья: Как вы думаете, что могут означать точечные поправки в Конституцию, о которых сказал Зорькин? Не готовят ли пожизненное правление Путина?

Илья Пономарев: Думаю, что это исключительно проявление карьерных амбиций самого Зорькина, который боится, что его в ближайшее время заменят, и поэтому бежит впереди паровоза.

Medvedev2024: Ксения Собчак – мурзилка Путина?

Илья Пономарев: Собчак – мурзилка Собчак.

Илья Пономарев / Фейсбук Ильи Пономарева

"Желание вернуться в Россию и является на данный момент моей главной политической амбицией…"

Gorin: Илья Владимирович, расскажите о ваших политических амбициях. Вы еще рассчитываете вернуться в Россию?

Илья Пономарев: Собственно, желание вернуться в Россию и является на данный момент моей главной политической амбицией. Я хочу и считаю себя в состоянии сыграть значимую роль в создании конструкции будущего российского государства, которая бы работала в интересах большинства населения, а не в интересах избранных. В каком качестве – это уже как получится.

Вера: Илья Владимирович, чувствуете ли вы себя в безопасности, находясь в Украине? Если "руки Кремля" достают до Англии, то неужели в Украине спокойнее? Почему вы выбрали Украину как временное пристанище?

Илья Пономарев: За последние пять лет от рук убийц погибло десять моих хороших знакомых в разных странах мира. Конечно, в Украине осуществить какое-либо нападение проще, но не настолько, чтобы надо было бежать на край света. Да, мы находимся на войне, но эта война справедливая, и мужчина не должен избегать опасности для спасения собственной шкуры.

Анатолий: Есть ли у вас бизнес-интересы в нефтегазовой добыче в Украине?

Илья Пономарев: Да, это то, чем я в основном занимаюсь в настоящее время.

Simka: Ілля Володимирович, а ви не розглядаєте можливість стати українським політичним гравцем, частиною української "великої політики"? Чому не будуєте свою політичну кар’єру тут, адже живете зараз здебільшого тут? Розумні люди в державі завжди згодяться...

Илья Пономарев: Я вважаю, що українська політика повинна бути для українців, для людей, які прожили тут більшу частину свого життя. Я завжди готовий прийти на допомогу, як такий воєнспець, з точки зору експертизи, а також реалізації соціально-економічних реформ. Але рішення, чи проводити певні реформи, чи ні, повинні приймати самі українці.

Надежда Майная