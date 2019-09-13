Сестра Сенцова о возвращении брата: Дома дала ему в морду

Наталья Каплан / УНИАН

Сестра украинского режиссера Олега Сенцова, который находился в российском плену, Наталья Каплан поделилась впечатлениями о возвращении брата домой.

По ее словам, сначала она ничего не чувствовала и просто стояла рядом, а уже дома дола себе волю.

"Когда он выходил из самолета, я за руку тащила к нему его дочь, всю в слезах и растерянную. Они обнимались. А я вообще ничего не чувствовала, от слова вовсе. Стояла тупо рядышком, пока Олег меня к себе не прижал и не поцеловал. Да, сначала я его обняла. А потом... уже у меня дома, за бокальчиком винца, все-таки дала ему в морду", - написала Каплан в Facebook.

При этом сестра Сенцова уточнила, что ей очень тяжело дался период заключения брата в российской тюрьме. Кроме того, она призналась, что сейчас лечится от депрессии.

"Эмоциональное выгорание полное. Все эти 5 лет зря не прошли. Я всегда думала, что эмоциональное выгорание, депрессии – это все про кого-то другого, а я сильная и смогу... В общем, я не смогла и была вынуждена обратиться за помощью...", - подытожила сестра бывшего узника Кремля.

Напомним, что бывший политзаключенный Олег Сенцов подарил президенту Владимиру Зеленскому привезенные из российской колони банку для чая и бэйдж.