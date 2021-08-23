Перерахують пенсії: кому чекати підвищення виплат у серпні

В Україні в серпні зміняться розміри пенсій для інвалідів I групи / УНІАН

З серпня пенсіонери з інвалідністю I групи повинні отримувати виплати не менше прожиткового мінімуму, який з 1 липня 2021 року становить 1854 гривень.

Як уточнюється в постанові Кабміну № 127, для осіб з інвалідністю I групи, які отримують пенсію, виплата повинна становити не менше 2200 гривень. Якщо ж пенсія разом з надбавками, підвищеннями, матдопомогою, додатковою пенсією, індексаціями та компенсаціями не дотягує до зазначеної суми, то проводиться доплата, щоб на руки пенсіонер отримував не менше, ніж встановлено Кабміном.

Звернемо увагу, що в серпні пенсії людям з інвалідністю I групи збільшуються на 346 гривень або на 19%.

Як пояснив незалежний консультант Сергій Коробкін, таке ж правило про виплату мінімум 2200 гривень передбачено для одержувачів пенсії, які заробили необхідний стаж (30 років для жінок, 35 років для чоловіків).

Кошти для підвищення виплат людям з інвалідністю повинні відшукати Мінсоцполітики і Мінфін. При прийнятті бюджету на 2021 рік в кошторис не закладався останній перегляд пенсій.

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Нагадаємо, раніше в Раді розповіли, що в 2021 році українських пенсіонерів чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.

Двом категоріям українців-пенсіонерів у перспективі підвищать щомісячні виплати до 30 тисяч гривень. У профільному комітеті Верховної Ради підтримали законопроекти № № 4555 і 4555-1.

5 лютого Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект №3623, відповідно до якого в Україні запускається повноцінна робота електронних трудових книжок. Закон спрощує доступ до інформації про трудовий стаж, а це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.

9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.