Пересчитают пенсии: кому ждать повышения выплат в августе

В Украине в августе изменятся размеры пенсий для инвалидов I группы / УНИАН

С августа пенсионеры с инвалидностью I группы должны получать выплаты не меньше прожиточного минимума, который с 1 июля 2021 года составляет 1854 гривен.

Как уточняется в постановлении Кабмина № 127, для лиц с инвалидностью I группы, получающих пенсию, выплата должна составлять не менее 2200 гривен. Если же пенсия вместе с надбавками, повышениями, матпомощью, дополнительной пенсией, индексациями и компенсациями не дотягивает до указанной суммы, то производится доплата, чтобы на руки пенсионер получал не меньше, чем установлено Кабмином.

Обратим внимание, что в августе пенсии людям с инвалидностью I группы увеличиваются на 346 гривен или на 19%.

Как объяснил независимый консультант Сергей Коробкин, такое же правило о выплате минимум 2200 гривен предусмотрено для получателей пенсии, заработавших необходимый стаж (30 лет для женщин, 35 лет для мужчин).

Средства для повышения выплат людям с инвалидностью должны отыскать Минсоцполитики и Минфин. При принятии бюджета на 2021 год в смету не закладывался последний пересмотр пенсий.

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Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.

5 февраля Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.