Перша бійка політсезону: Тищенко напав на Лероса через "наїзд" на Зеленського

Бійка між Тищенком і Леросом / скріншот

У Раді сьогодні сталася перша бійка в політичному сезоні. Скандальний нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко намагався стягнути з парламентської трибуни позафракційного депутата Гео Лероса.

Почалося все з того, що Лерос з трибуни заявив, що єдине, з чого потрібно звітувати у залі парламенту – це тема зриву спецоперації по вагнерівцям. Після чого у відкритій формі образив президента Володимира Зеленського і главу ОП Андрія Єрмака.

Тищенко ж вирішив, мабуть, заступитися за команду президента і силою вигнав колегу з-за трибуни. З часом навколо них зібралися інші депутати, намагаючись розтягнути колег, а спікер Дмитро Разумков оголосив перерву на 15 хвилин, але відразу скасував її, і парламент продовжив розгляд звіту Тимчасової слідчої комісії по роботі "Укрзалізниці".

Лерос завершив свій виступ за трибуною.

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Коментарі самих нардепів

За словами Леросf, напад Тищенко – це наслідок форми правління президента Зеленського, "який перетворює країну в мафію". Мовляв, подібні дії є наступом на свободу слова, які спрямовані проти інших партій.

Своєю чергою ініціатор конфлікту – нардеп від "Слуги народу" Тищенко – зазначив, що виступ Лероса не стосувався обговорюваної на той момент у сесійній залі теми, нагадавши, що депутати обговорювали звіт ТСК щодо роботи "Укрзалізниці", а Лерос намагався образити президента і говорив не за темою.

За словами Тищенка, у зв’язку з цим він хотів вивести Лероса з-за трибуни.

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Зазначимо, що цього тижня Верховна Рада вийшла з канікул і почала новий політичний сезон. 8 вересня депутати прийняли ключовий закон про біткоїни і відмовилися просити у США для України статус основного союзника поза НАТО.