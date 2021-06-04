Пікап розчавив мопед: у Херсоні збили дітей – названо можливу причину ДТП

У Херсоні пікап збив мопед, на якому їхали школярі / Фото prm

У Херсоні в четвер вдень, 3 червня, на перехресті вулиць Запорізька та Василя Стуса пікап Toyota Tundra збив мопед Honda Dio, на якому їхали два хлопчики у віці 15 років – учні 9 класу однієї з місцевих шкіл.

У результаті ДТП у Херсоні школярі отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані, повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Херсонській області.

За попередніми відомостями, аварія трапилася через те, що водій мопеда під час повороту на перехресті ліворуч не надав пріоритет у русі пікапу, який їхав прямо.

У Нацполіції додали, що за кермом пікапа був 48-річний чоловік. Водії пікапа та мопеда здали аналізи на наявність алкоголю у крові. Результати аналізів очікуються. У відомстві зазначили, що на вигляд водії здавалися тверезими.

Після аварії розпочато провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу – Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, внаслідок якого заподіяно тяжке тілесне ушкодження.

У поліції також опублікували фотографію з місця ДТП. На знімку видно, що машина розчавила мопед.

У Херсоні авто збило мопед, на якому їхали школярі / hr.npu.gov.ua

читайте такожБіля Бердичева розірвало легковик: загинула одна особа, двоє – в реанімаціїНагадаємо, в Україні за порушення правила дорожнього руху чи експлуатації транспорту, яке спричинило тяжке тілесне ушкодження, загрожує позбавлення волі на термін від трьох до восьми років. Також за порушення цього закону на кілька років можуть заборонити водити транспортні засоби.

Довідка. В українській державі мототранспортом можна кермувати лише тим, кому виповнилося 16 років. Для кермування таким транспортом потрібно закінчити курси, скласти іспити у сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ та отримати права.