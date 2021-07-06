Пили, гуляли і смажили шашлик: туристи у Одесі влаштували пікнік біля Вічного вогню

Порушників порядку попросили залишити меморіальний комлекс / Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради / Facebook

Біля Вічного вогню в пам'ять про загиблих у Другій світовій війні у Одесі туристи вирішили влаштувати пікнік. Вони смажили шашлики, гуляли і випивали. З ними були діти. У ситуацію втрутилася Муніципальна охорона, яка попросила їх вибрати собі інше місце для пікніка. Про це повідомили в Департаменті муніципальної безпеки Одеської міськради.

На сторінці Департаменту в соціальній мережі Facebook розповіли про те, що порушення в парку імені Тараса Шевченка було зафіксовано оператором охорони. На кадрах можна помітити, як люди з дітьми сидять навколо вічного вогню, смажать там шашлики і вживають спиртне.

Оператор передав сигнал про інцидент іншим співробітникам міської охорони, які були на патрулюванні. За декілька хвилин людей попросили змінити місце відпочинку.

У Одесі люди пили, гуляли і смажили шашлики біля Вічного вогню / Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради / Facebook

У Одесі люди пили, гуляли і смажили шашлики біля Вічного вогню / Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради / Facebook

У Одесі люди пили, гуляли і смажили шашлики біля Вічного вогню / Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради / Facebook

Нагадаємо, в липні минулого року підлітки у Миколаєві влаштували наругу над вічним вогнем. Вони плювалися в нього і намагалися погасити. Порушники були затримані співробітниками Національної поліції у Миколаївській області.

На підлітків були складені протоколи про адміністративне правопорушення. Пізніше вони принесли публічні вибачення перед обуреними інцидентом жителями міста.