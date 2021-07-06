Пили, гуляли и жарили шашлык: туристы в Одессе устроили пикник у Вечного огня

Нарушителей порядка попросили покинуть мемориальный комлекс / Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета / Facebook

У Вечного огня в память о погибших во Второй мировой войне в Одессе туристы решили устроить пикник. Они жарили шашлыки, гуляли и выпивали. С ними были дети. В ситуацию вмешалась муниципальная охрана, которая попросила их выбрать себе другое место для пикника. Об этом сообщили в Департаменте муниципальной безопасности Одесского горсовета.

На странице департамента в социальной сети Facebook рассказали о том, что нарушение в парке имени Тараса Шевченко было зафиксировано оператором охраны. На кадрах можно заметить, как люди с детьми сидят вокруг вечного огня, жарят там шашлыки и употребляют спиртное.

Оператор передал сигнал об инциденте другим сотрудникам городской охраны, которые были на патрулировании. Спустя несколько минут людей попросили поменять место отдыха.

В Одессе люди пили, гуляли и жарили шашлыки у Вечного огня / Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета/ Facebook

В Одессе люди пили, гуляли и жарили шашлыки у Вечного огня / Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета / Facebook

В Одессе люди пили, гуляли и жарили шашлыки у Вечного огня / Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета / Facebook

Напомним, в июле прошлого года подростки в Николаеве устроили надругательство над Вечным огнем. Они плевались в него и пытались погасить. Нарушители были задержаны сотрудниками Национальной полиции в Николаевской области.

На подростков были составлены протоколы об административном правонарушении. Позже они принесли публичные извинения перед возмущенными инцидентом жителями города.