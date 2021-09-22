Платні дороги в Україні все ближче: кому та на скільки доведеться розщедриться за "проїзд"

Проект закону був схвалений під час сьогоднішнього засідання уряду / УНІАН

Кабінет Міністрів пропонує встановити плату за користування державними автомобільними дорогами загального користування для транспортних засобів з повною масою 12 тонн і більше, незалежно від країни реєстрації.

Відповідний проект закону був схвалений під час сьогоднішнього засідання уряду.

читайте також"Краще, ніж у Нью-Йорку": Зеленський похвалився українськими дорогами в СШАТакож цей законопроект пропонує запровадити систему контролю за рухом транспортних засобів за допомогою мітки радіочастотної ідентифікації та запровадження електронної системи плати за користування автомобільними дорогами.

Платні дороги в Україні стануть реальністю?

Раніше в Мінінфраструктури розповіли, що плату за використання автомобільних доріг загального користування державного значення транспортними засобами масою 12 тонн пропонується ввести з 1 січня 2023 року.

Максимальна ціна за використання платних доріг в Україні залежатиме від транспортного засобу і становитиме в середньому від 0,023 до 0,133 євро (за нинішнім курсом − від 73 копійок до 4,14 гривень) за кілометр.

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Кабмін вже опрацьовує питання про будівництво на умовах концесії наступних доріг:

M-29/M-04 / M-18 – Харків-Дніпро-Запоріжжя;

M-03-Бориспіль-Полтава;

M - 14-Херсон-Миколаїв;

M-06-Київ-Житомир-Рівне;

M-08 / M-19 – Ягодин-Ковель-Луцьк;

M-04 / H-11 – Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що з 1 липня в Києві набрали чинності нові тарифи на паркування автомобілів у центрі міста і прилеглих до нього районах.