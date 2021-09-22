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Платные дороги в Украине все ближе: кому и на сколько придется раскошелится за "проезд"

22 сентября 2021, 16:18
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Проект закона был одобрен во время сегодняшнего заседания правительства.

дорога
Платные дороги в Украине станут реальностью / УНИАН

Кабинет министров предлагает установить плату за пользование государственными автомобильными дорогами общего пользования для транспортных средств с полной массой 12 тонн и более, независимо от страны регистрации.

Соответствующий проект закона был одобрен во время сегодняшнего заседания правительства.

Читайте также"Лучше, чем в Нью-Йорке": Зеленский похвастался украинскими дорогами в СШАТакже этот законопроект предлагает ввести систему контроля за движением транспортных средств с помощью метки радиочастотной идентификации и введения электронной системы платы за пользование автомобильными дорогами.

Платные дороги в Украине станут реальностью?

Ранее в Мининфраструктуры рассказали, что плату за использование автомобильных дорог общего пользования государственного значения транспортными средствами массой 12 тонн предлагается ввести с 1 января 2023 года.

Максимальная цена за использования платных дорог в Украине будет зависеть от транспортного средства и будет составлять в среднем от 0,023 до 0,133 евро (по нынешнему курсу − от 73 копеек до 4,14 гривен) за километр.

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Кабмин уже прорабатывает вопрос о строительстве на условиях концессии следующих дорог:

  • M-29/M-04/M-18 – Харьков-Днепр-Запорожье;
  • M-03 – Борисполь-Полтава;
  • M-14 – Херсон-Николаев;
  • M-06 – Киев-Житомир-Ровно;
  • M-08/M-19 – Ягодин-Ковель-Луцк;
  • M-04/H-11 – Днепр-Кривой Рог-Николаев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с 1 июля в Киеве вступили в силу новые тарифы на парковку автомобилей в центре города и примыкающим к нему районах.

Автор: Сергей Кущ
viber
платные дороги новости Украины
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