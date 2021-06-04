В Украине появятся новые дорожные знаки: что нужно знать водителю

Изображение дорожных знаков будут изменены в соответствии с Конвенцией про дорожные знаки и сигналы и дополнены новыми знаками.
С нынешней осени в нашей стране изменятся дорожные знаки, разметки и указатели. Кроме этого, будут введены новые знаки и изменятся шрифты на указателях, сообщили в пресс-службе Укравтодора на Facebook.
Новые дорожные знаки появятся на трассах Украины осенью, так как изменения вступают в действие с 1 ноября 2021 года.
Изображение дорожных знаков будут изменены в соответствии с Конвенцией про дорожные знаки и сигналы и дополнены новыми знаками. Будут внесены изменения к изображениям знаков в соответствии с изменениями нормативно-правовых актов.
Будут введены новые дорожные знаки, которые будут показывать:
- Автозаправочные/ Электрозарядные станции
- Место для зарядки электромобилей
- Платная дорога
- Конец платной дороги
Как отметили в Укравтодоре, стандарты будут дополнены знаками приграничной полосы в соответствии с постановлением КМУ от 9 ноября 2016 года. Также знаки будут дополнены графическими материалами, чтобы избежать неоднозначной трактовки установления и использования некоторых дорожных знаков на одной опоре.
Будет добавлен новый раздел, где будет указано, как размещать знаки на щитах и фоновых щитах. И будет введен отдельный знак для обозначения диагональных пешеходных переходов на перекрестках.
Изменения для велосипедистов
Будут введены новые знаки и таблички для участников дорожного движения, которые регулируют движение велосипедистов.
Будут изменены знаки индивидуального проектирования. Изменится шрифт, форма стрелок и введены новые символы для обозначения центра населенного пункта и речек.
Изменения для водителей - о чем ранее сообщал Главред:
- Кабмин одобрил госрегистрацию новых транспортных средств в автосалонах - такое постановление было принято 17 февраля. Документом предусматривается упрощение процедуры: выбора авто и регистрации в салоне; подтверждения проведения операции администратором сервисного центра МВД; получения в салоне свидетельства и выбранных номерных знаков.
- Кабмин в среду, 31 марта, утвердил изменения правил парковки, которые были подготовлены сотрудниками Минрегиона.