В Украине с 1 июня начнут действовать новые правила для водителей

Для водителей уже приготовили важные изменения, которые будут действовать с начала лета.
В Украине с 1 июня изменятся правила для водителей. Так, начнут действовать ежегодные сезонные правила для крупногабаритного транспорта. Основные запреты для большегрузов коснутся дневного времени и жаркой погоды.
"Сезонные ограничения движения действуют ежегодно в дневное время, и они направлены на то, чтобы сохранить автомобильные дороги общего использования", - сообщили в Укравтодоре.
Кого коснутся запреты
Транспортных средств с фактическим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более чем 7 тонн.
Грузовые автомобили, которые осуществляют перевозку опасных, быстро портящихся грузов, живых животных и птиц, а также перевозки, которые связаны с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
Советы водителям:
- Переждать жаркий период можно будет на специальных площадках для временных стоянок транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.
- Место отстоя можно также отыскать по указателям или с помощью карты.
- Также можно воспользоваться специальным TIR-паркингом, которые можно посмотреть на карте.
Согласно законодательству, соблюдение правил водителями грузовых средств, а также проверку весовых параметров, контролируют территориальные подразделения Укртрансбезопасности и областные подразделения Национальной полиции Украины.
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Изменения для водителей - о чем ранее сообщал Главред:
- Кабмин одобрил госрегистрацию новых транспортных средств в автосалонах - такое постановление было принято 17 февраля. Документом предусматривается упрощение процедуры: выбора авто и регистрации в салоне; подтверждения проведения операции администратором сервисного центра МВД; получения в салоне свидетельства и выбранных номерных знаков.
- Кабмин в среду, 31 марта, утвердил изменения правил парковки, которые были подготовлены сотрудниками Минрегиона.