В Украине с 1 июня начнут действовать новые правила для водителей

В Украине ограничивают движение грузовых авто / УНИАН

В Украине с 1 июня изменятся правила для водителей. Так, начнут действовать ежегодные сезонные правила для крупногабаритного транспорта. Основные запреты для большегрузов коснутся дневного времени и жаркой погоды.

"Сезонные ограничения движения действуют ежегодно в дневное время, и они направлены на то, чтобы сохранить автомобильные дороги общего использования", - сообщили в Укравтодоре.

Кого коснутся запреты

Транспортных средств с фактическим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более чем 7 тонн.

Грузовые автомобили, которые осуществляют перевозку опасных, быстро портящихся грузов, живых животных и птиц, а также перевозки, которые связаны с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Советы водителям:

Переждать жаркий период можно будет на специальных площадках для временных стоянок транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Место отстоя можно также отыскать по указателям или с помощью карты.

Также можно воспользоваться специальным TIR-паркингом, которые можно посмотреть на карте.

Согласно законодательству, соблюдение правил водителями грузовых средств, а также проверку весовых параметров, контролируют территориальные подразделения Укртрансбезопасности и областные подразделения Национальной полиции Украины.

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Изменения для водителей - о чем ранее сообщал Главред: