Новые правила назначения субсидий: разрешили иметь депозит и дом

При назначении субсидий не будут учтены жилые помещения в совместной или долевой собственности, а также расположенные в сельской местности.
Во время очередного заседания в среду, 19 мая, Кабмин внес важные изменения в порядок назначения субсидий, рассказала министр социальной политики Марина Лазебная во время заседания правительства, которое транслировалось в Youtube.
Получателям субсидий предоставили право иметь депозит в банке на 100 тысяч гривен и второе жилье в совместной собственности или в сельской местности.
По словам Лазебной, по этому решению при назначении субсидий не учитываются доходы от размещения депозитов, поскольку банки подают отчеты общей суммой и пока отсутствует персонифицированная информация о доходах физических лиц от депозитов.
"Мы предлагаем увеличить до 100 тысяч гривен сумму средств на депозитном счете, превышение которого лишает граждан права на получение субсидий", - сказала она.
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Кроме того, при назначении субсидий не будут учтены жилые помещения в совместной или долевой собственности, а также расположенные в сельской местности.
Субсидии в Украине - о чем ранее писал Главред:
- В Минсоцполитики расписали, кому придется вернуть субсидии-2021. По словам руководителя ведомства Марины Лазебной, всего в Украине запустят три программы верификации субсидий.
- До того Кабмин поставил жесткие условия для получения субсидий. Лишить субсидий могут арендодателей, которые не задекларировали доходы; должников по коммуналке и ряд других категорий граждан.