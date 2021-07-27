"Тарифы будут в евро": в Мининфраструктуры рассказали, почём будет проезд по платным дорогам

Платная дорога / УНИАН

Максимальная цена за использования платных дорог в Украине будет зависеть от транспортного средства и будет составлять в среднем от 0,023 до 0,133 евро (по нынешнему курсу − от 73 копеек до 4,14 гривен) за километр. Об этом сообщает портал Суспильне со ссылкой на ответ на запрос заместителя министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Анна Юрченко.

"Постановлением Кабинета министров от от 23 декабря 2020 года №1312 утвержден максимальный размер платы за разовый проезд автомобильной дорогой общего пользования, построенной на условиях концессии, который составляет, в зависимости от категории транспортного средства, от 0,023 евро за километр до 0,133 евро за километр", – заявила она.

Также Юрченко говорит, что Кабмин тщательно прорабатывает вопрос о строительстве на условиях концессии следующих дорог:

M-29/M-04/M-18 – Харьков-Днепр-Запорожье;

M-03 – Борисполь-Полтава;

M-14 – Херсон-Николаев;

M-06 – Киев-Житомир-Ровно;

M-08/M-19 – Ягодин-Ковель-Луцк;

M-04/H-11 – Днепр-Кривой Рог-Николаев.

"Сообщаем, что реализация указанных объектов соответствует Перечню приоритетных для государства инвестиционных проектов до 2023 года, утвержденном распоряжением Кабинета министров от 16 декабря 2020 ода №1581-р", – подытожила Юрченко.

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Напомним, ранее эксперт и гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко подверг жесткой критике решение Кабмина, согласно которому утверждаются тарифы на проезд по платным дорогам в Украине.

По словам Назаренко, украинское правительство практикует двойные стандарты, когда устанавливает тарифы на проезд по платным дорогам, который жестко привязан к европейской валюте.