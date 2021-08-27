Погано пахне і моторошно виглядає: море в Одесі вкрилося білими плямами

Білі плями на морі в Одесі з'явилися біля клубу Ibiza/ скріншот

Чорне море в Одесі вкрилося невідомою білою субстанцією, крім того з'явився неприємний запах.

Як видно на відео, опублікованому в Telegram-каналі Новина.LIVE Odesa, у воді плаває щось за зовнішнім виглядом схоже на піну. Кадри знято поблизу клубу Ibiza.

З якої причини в морі утворилися такі білі плями, поки що невідомо - їхня площа становить приблизно кілька десятків квадратних метрів. Найбільше цієї речовини прибило до хвилерізу.

Користувачі соцмереж припускають, що білі плями - це відходи, викинуті в море.

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Інші вважають, що це вміст жироуловлювачів з каналізації закладів на пляжі.

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Як повідомляв Главред, раніше в Одесі виявили неймовірну знахідку. Еколог Владислав Балинський показав, як майже все дно за хвилерізом всіяне каламутними і рухливими, як ртуть, кульками. Виявилося, що це яйця морських черв'яків.

Крім того, цього року узбережжя Азовського та Чорного морів атакували медузи, морські блохи та змії.