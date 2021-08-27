Погано пахне і моторошно виглядає: море в Одесі вкрилося білими плямами

У воді плаває щось за зовнішнім виглядом схоже на піну. Площа цих білих плям становить приблизно кілька десятків квадратних метрів.
Чорне море в Одесі вкрилося невідомою білою субстанцією, крім того з'явився неприємний запах.
Як видно на відео, опублікованому в Telegram-каналі Новина.LIVE Odesa, у воді плаває щось за зовнішнім виглядом схоже на піну. Кадри знято поблизу клубу Ibiza.
З якої причини в морі утворилися такі білі плями, поки що невідомо - їхня площа становить приблизно кілька десятків квадратних метрів. Найбільше цієї речовини прибило до хвилерізу.
Користувачі соцмереж припускають, що білі плями - це відходи, викинуті в море.
Інші вважають, що це вміст жироуловлювачів з каналізації закладів на пляжі.
читайте такожУкраїна може втратити курорти Азовського моря: названо найкращий і найгірший сценарії
Як повідомляв Главред, раніше в Одесі виявили неймовірну знахідку. Еколог Владислав Балинський показав, як майже все дно за хвилерізом всіяне каламутними і рухливими, як ртуть, кульками. Виявилося, що це яйця морських черв'яків.
Крім того, цього року узбережжя Азовського та Чорного морів атакували медузи, морські блохи та змії.