Плохо пахнет и жутко выглядит: море в Одессе покрылось белыми пятнами

Белые пятна на море в Одессе появились возле клуба Ibiza/ скриншот

Черное море в Одессе покрылось неизвестной белой субстанцией, кроме того появился неприятный запах.

Как видно на видео, опубликованном в Telegram-канале Новости.LIVE Odesa, в воде плавает что-то по внешнему виду похожее на пену. Кадры сняты возле клуба Ibiza.

По какой причине в море образовались такие белые пятна, пока что неизвестно – их площадь составляет примерно несколько десятков квадратных метров. Больше всего этого вещества прибило к волнорезу.

Пользователи соцсетей предполагают, что белые пятна – это отходы, выброшенные в море.

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Другие считают, что это содержимое жироуловителей из канализации заведений на пляже.

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Как сообщал Главред, ранее в Одессе обнаружили невероятную находку. Эколог Владислав Балинский показал, как почти все дно за волнорезом усеяно мутными и подвижными, как ртуть, шариками. Оказалось, что это яйца морских червей.

Кроме того, в этом году побережья Азовского и Черного морей атаковали медузы, морские блохи, змеи и божьи коровки.