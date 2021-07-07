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Нашествие морских блох и змеи в море: на украинских курортах отдыхающих атакуют опасные существа

7 июля 2021, 19:26

Нашествие морских блох на украинских курортах - еще одна неприятная напасть, с которой столкнулись туристы.

Морские блохи атакуют туристов / Украинские новости

Этим летом туристов на отдыхе в Украине атакуют морские блохи, сколопендры, змеи, и изрядно портят отпуск.

В Запорожской области одним из интересных курортных городков является Приморск.

Главный же сюрприз таится в лимане. Пресную воду облюбовали змеи, о наличии которых в пансионатах и базах отдыха обычно не очень любят говорить, пишет Обозреватель.

"Кумовья купили поблизости дачный домик, ну а мы, чтобы полноценно отдохнуть, решили остановиться в частном пансионате. Днем дети остались в номере с мамой, а я решил "устроить заплыв". И вот я плыву, а рядом... змея! И она кого-то ест!", – рассказал один из туристов, приехавших на днях из Киева в Приморск Олег Константинов.

По словам мужчины, местные жители рассказали ему, что змеи обитают в камышах, в лимане. А когда он сильно прогревается, то "гадам" не хватает еды и они ползут через полоску пляжа в море, где "охотятся" на бычка или другую мелкую рыбешку.

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"В подавляющем большинстве тут водятся безобидные водяные ужи, хотя многие их путают с гадюками. Но последние тут тоже есть!", – добавил мужчина.

Главврач Приморской центральной районной больницы Евгений Гогунский заявил, что за весь сезон-2021 к медикам с жалобой на укус змеи обратился всего один человек.

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"Это произошло 5 июля", – уточнил главврач.

Сыворотки "антигюрза" против яда гадюки у приморских медиков нет, но оказывать помощь пострадавшим давно научились и без нее.

Нашествие морских блох на украинских курортах - еще одна неприятная напасть.

Они не дают нормально купаться не только в Азовском море, но и в Черном море.

Мелкие ракообразные кусаются в воде. Через некоторое время на коже появляются красные пятна, а иногда даже волдыри.

"Укусы морских блох (бокоплавов) могут вызывать не только аллергические реакции, но и настоящий анафилактический шок, если человек, например, астматик. Вероятность этого очень мала, но теоретически это абсолютно возможно", – рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой дерматовенерологии и аллергологии НМАПО имени П. Шупика Александр Литус.

А вот в столице из-за резкой жары, люди стали массово отдыхать на оболонских пляжах. Правда вот в озере Редькино, которое находится в Оболонском районе, обнаружили водяного скорпиона.

Если он укусит на глубине, превышающей рост человека, то пострадавший может утонуть. Дело в том, что после укуса происходит непроизвольное сокращение мышц, напоминающее судорогу, и человек может просто захлебнуться. Также может развиться сильная аллергическая реакция.

Как ранее сообщал Главред, в курортном Бердянске Запорожской области, который привлекает туристов теплым Азовским морем, отдыхающие жалуются на неудобства при купании на пляжах.Туристами не дают покоя морские блохи.

А в Киеве в Русановском заливе Днепра вода приобрела странный вид и цвет. Соответствующие кадры публикуют очевидцы в соцсетях.

На записи видно, что чистый речной поток смешивается с мутной глинистой массой.

Приморск Кирилловка
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