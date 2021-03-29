У справі Семенченка взяли його наступника на чолі батальйону Донбас — ЗМІ

Анатолій Виногродський / УНІАН

У справі про приватну військову компанію, в організації якої СБУ підозрює екс-нардепа Семена Семенченка і "агента НАБУ" Євгена Шевченка, проходить змінник колишнього народного обранця на посаді командира батальйону Донбас Анатолій Виногродський (псевдонім ‒ Гал). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в середовищі правоохоронців.

Крім того, нібито ввечері в понеділок, 29 березня нинішнього року, Виногродському повинні вибирати запобіжний захід у Печерському районному суді столиці України. Йому слідство закидає організацію тренувань для учасників незаконної ПВК на чолі з Семенченком.

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