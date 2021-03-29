У справі Семенченка взяли його наступника на чолі батальйону Донбас — ЗМІ

Повідомляється, що вечір 29 березня колишньому комбату Донбасу Анатолію Виногродському мають обирати запобіжний захід у Печерському суді столиці України.
У справі про приватну військову компанію, в організації якої СБУ підозрює екс-нардепа Семена Семенченка і "агента НАБУ" Євгена Шевченка, проходить змінник колишнього народного обранця на посаді командира батальйону Донбас Анатолій Виногродський (псевдонім ‒ Гал). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в середовищі правоохоронців.
Крім того, нібито ввечері в понеділок, 29 березня нинішнього року, Виногродському повинні вибирати запобіжний захід у Печерському районному суді столиці України. Йому слідство закидає організацію тренувань для учасників незаконної ПВК на чолі з Семенченком.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Увечері 24 березня СБУ затримала колишнього нардепа від партії Самопоміч Семена Семенченка, а також "агента НАБУ" Євгена Шевченка.
- Їх підозрюють у створенні незаконного збройного формування - "приватної військової компанії" (стаття 260 Кримінального кодексу України).
- За версією слідства, Семенченко і Шевченко є можливими організаторами та учасниками схеми з незаконного (поза митним контролем) ввезення в Україну з Росії зброї та військових запчастин, які згодом продавали державним оборонним підприємствам за завищеними цінами.
- 26 березня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Євгену Шевченку. Згідно з рішенням суду, він перебуватиме в СІЗО до 24 травня з можливістю внесення застави в розмірі 5 мільйонів гривень.
- Для Семенченка суд обрав запобіжний захід у вигляді двох місяців перебування в СІЗО без права внесення застави.
- Пізніше адвокат екснардепа Влад Добош заявив про те, що Семенченко був екстрено госпіталізований.
Автор: Дмитро Відоменко