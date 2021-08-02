Під Чернівцями нареченого серйозно покарали за стрілянину на власному весіллі

Стрілянина на весіллі під Чернівцями / скріншот

На Буковині 2 серпня суд визначатиме запобіжний захід чоловікові, який влаштував стрілянину на власному весіллі.

Так, 27-річному нареченому, що стріляв з автоматичного карабіна, висунувшись в люк позашляховика з весільного кортежу, загрожує до 7 років в'язниці.

Стріляв він, проїжджаючи повз будинок односельців. Ці розваги гості зняли і виклали в соцмережі.

Правоохоронці побачили відео та приїхали на святкування та відкрили кримінальне провадження.

Як пізніше з'ясувалося, автомат наречений позичив у товариша, за що тепер і поплатився.

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"Поліцейські вилучили у них зброю, набої, автомобіль та інші речові докази причетності до кримінального злочину. Все направили на експертизу. Правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину", - розповіла прессекретар патрульної поліції Чернівецької області Діана Козлова.

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Як раніше повідомляв Главред, у середу, 14 липня, у селі Фонтанка під Одесою біля ТЦ Рів'єра прямо посеред дня невідомий чоловік відкрив вогонь з автомата. У мережі з'явилося відео інциденту.

У поліції журналістам місцевого видання "Думська" повідомили, що правоохоронці отримали інформацію про стрілянину з автоматичної зброї і виїхали на місце події.

Пізніше стало відомо, що деяких Стрільців затримали в ресторані Море.

Також встановлено водія автомобіля, який своїми діями створював аварійну ситуацію на дорозі.