Під Чернівцями нареченого серйозно покарали за стрілянину на власному весіллі

З'ясувалося, що автомат наречений позичив у товариша, за що тепер і поплатився.
На Буковині 2 серпня суд визначатиме запобіжний захід чоловікові, який влаштував стрілянину на власному весіллі.
Так, 27-річному нареченому, що стріляв з автоматичного карабіна, висунувшись в люк позашляховика з весільного кортежу, загрожує до 7 років в'язниці.
Стріляв він, проїжджаючи повз будинок односельців. Ці розваги гості зняли і виклали в соцмережі.
Правоохоронці побачили відео та приїхали на святкування та відкрили кримінальне провадження.
Як пізніше з'ясувалося, автомат наречений позичив у товариша, за що тепер і поплатився.
"Поліцейські вилучили у них зброю, набої, автомобіль та інші речові докази причетності до кримінального злочину. Все направили на експертизу. Правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину", - розповіла прессекретар патрульної поліції Чернівецької області Діана Козлова.
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Як раніше повідомляв Главред, у середу, 14 липня, у селі Фонтанка під Одесою біля ТЦ Рів'єра прямо посеред дня невідомий чоловік відкрив вогонь з автомата. У мережі з'явилося відео інциденту.
У поліції журналістам місцевого видання "Думська" повідомили, що правоохоронці отримали інформацію про стрілянину з автоматичної зброї і виїхали на місце події.
Пізніше стало відомо, що деяких Стрільців затримали в ресторані Море.
Також встановлено водія автомобіля, який своїми діями створював аварійну ситуацію на дорозі.