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Под Черновцами жениха серьезно наказали за стрельбу на собственной свадьбе

2 августа 2021, 12:30
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Выяснилось, что автомат жених одолжил у товарища, за что теперь и поплатился.

Стрельба на свадьбе под Черновцами / скриншот

На Буковине 2 августа суд будет определять меру пресечения мужчине, который устроил стрельбу на собственной свадьбе.

Так, 27-летнему жениху, что стрелял из автоматического карабина, высунувшись в люк внедорожника из свадебного кортежа, грозит до 7 лет тюрьмы.

Стрелял он, проезжая мимо дома односельчан. Эти развлечения гости сняли и выложили в соцсети.

Правоохранители увидели видео и приехали на празднование и открыли уголовное производство.

Как позже выяснилось, автомат жених одолжил у товарища, за что теперь и поплатился.

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"Полицейские изъяли у них оружие, патроны, автомобиль и другие вещественные доказательства причастности к уголовному преступлению. Все направили на экспертизу. Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления", — рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Черновицкой области Диана Козлова.

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Как ранее сообщал Главред, в среду, 14 июля, в селе Фонтанка под Одессой возле ТЦ Ривьера прямо посреди дня неизвестный мужчина открыл огонь из автомата. В Сети появилось видео инцидента.

В полиции журналистам местного издания "Думская" сообщили, что правоохранители получили информацию о стрельбе из автоматического оружия и выехали на место происшествия.

Позже стало известно, что некоторых стрелков задержали в ресторане Море.

Также установлен водитель автомобиля, который своими действиями создавал аварийную ситуацию на дороге.

свадьба полиция
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