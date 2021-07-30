После празднования в тюрьму: жених на Буковине устроил стрельбу на собственной свадьбе

Жених устроил стрельбу на свадьбе / Нацполиция

В Черновицкой области 27-летний жених устроил стрельбу на собственной свадьбе. Мужчина находясь в салоне автомобиля BMW X-5 начал стрелять из автоматического карабина.

Как сообщает полиция Черновицкой области, инцидент произошел 25 июля в селе Нижние Петровцы Черновицкого района.

Полицейские узнали о поведении жениха после того, как в соцсети попало соответствующее видео.

На ролике видно, как жених пренебрег правилами безопасности и устроил стрельбу вблизи человеческих жилищ. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Владельцем оружия оказался 33-летний приятель жениха. Как рассказали в полиции, кроме карабина, мужчина имеет еще 3 единицы нарезного оружия. В результате этого инцидента он уже потерял разрешение на хранение и использование оружия.

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Полицейские уже объявили подозрение мужчине из-за незаконного обращения с оружием. Также жениху грозит до 7 лет лишения свободы.

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Сейчас проводится досудебное расследование. Кроме того, стражи порядка провели осмотр места происшествия и 3 санкционированные обыска на месте стрельбы, а также – у участников правонарушения.

Как ранее сообщал Главред, в среду, 14 июля, в селе Фонтанка под Одессой возле ТЦ Ривьера прямо посреди дня неизвестный мужчина открыл огонь из автомата. В Сети появилось видео инцидента.

В полиции журналистам местного издания "Думская" сообщили, что правоохранители получили информацию о стрельбе из автоматического оружия и выехали на место происшествия.

Позже стало известно, что некоторых стрелков задержали в ресторане Море.

Также установлен водитель автомобиля, который своими действиями создавал аварийную ситуацию на дороге.