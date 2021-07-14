За стрельбу на свадьбе под Одессой грозит тюрьма: появились кадры задержания хулигана

Полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу / Нацполиция

Полиция Одесской области задержала мужчину, который стрелял из автомата в центре Фонтанки, в знак празднования свадьбы.

Как сообщают правоохранители, мужчине теперь грозит уголовная ответственность и лишение свободы.

"По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УКУ... Сейчас установлено, что событие произошло во время празднования свадьбы. Один из гостей произвел несколько выстрелов в воздух. Никто не пострадал... Он задержан, оружие изъято", - рассказал начальник полиции в Одесской области Олег Бех.

По его словам, правонарушителю, устроившему стрельбу, теперь грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Правоохранители также опубликовали видео с места задержания хулигана.

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В среду, 14 июля, в селе Фонтанка под Одессой возле ТЦ Ривьера прямо посреди дня неизвестный мужчина открыл огонь из автомата. В Сети появилось видео инцидента.

В полиции журналистам местного издания "Думская" сообщили, что правоохранители получили информацию о стрельбе из автоматического оружия и выехали на место происшествия.

Позже стало известно, что некоторых стрелков задержали в ресторане Море.

Также установлен водитель автомобиля, который своими действиями создавал аварийную ситуацию на дороге.