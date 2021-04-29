Під Дніпром дівчатка ударами нижче пояса відправили школяра в лікарню

Моторошна історія з побиттям школяра дівчатками (і з ударами в район паху) сталася в одному зі шкільних установ міста Павлоград (Дніпропетровська область).
У Дніпрі госпіталізували учня другого класу з Павлограда, який прямо отримав травми паху - після ударів від співучениць. Про цей випадок у міській школі №1 повідомляє портал Павлоград.dp.ua.
Його мати розповіла, що спочатку хлопчика на перерві побили дві дівчинки, а пізніше до побиття приєдналася ще одна учениця. Потерпілий не став говорити вчителю, куди його били. Сказав, що в живіт. Батькам теж нічого не розповів, проте ввечері у ванній мама побачила синці.
Вона викликала швидку допомогу. Попередній діагноз:"розрив печеристого тіла". Правда, в лікарні він не підтвердився. Також батьки звернулися в поліцію - дитина назвала імена своїх кривдниць.
"Перші дві дівчинки не зізнаються, що били саме в пах, і їм вірять, не вибачилися і їхні батьки, вони всі задоволені пішли додому. А всю відповідальність переклали на третю дівчинку, мовляв, вона била і є багато свідків, а дівчинка з поганої сім'ї, мама від неї відмовляється і готова віддати в інтернат", ‒ сказала мати потерпілого.
Директор школи № 1 Віктор Галух стверджує, що постраждалий хлопчик сам почав штовхати другокласниць, щоб ті за ним побігали. Одна з них вдарила його по коліну своїм коліном, а друга відштовхнула руками. І нібито все це бачила Шкільна технічка.
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