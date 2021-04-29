Под Днепром девочки ударами ниже пояса отправили школьника в больницу / УНИАН

В Днепре госпитализировали ученика второго класса из Павлограда, который прямо школе получил травмы паха — после ударов от соучениц. Об этом случае в городской школе №1 сообщает портал Павлоград.dp.ua.

Его мать рассказала, что сначала мальчика на перемене побили две девочки, а позже к избиению присоединилась еще одна ученица. Пострадавший не стал говорить учителю, куда его били. Сказал, что в живот. Родителям тоже ничего не рассказал, однако вечером в ванной мама увидела синяки.

Она вызвала скорую помощь. Предварительный диагноз: "разрыв пещеристого тела". Правда, в больнице он не подтвердился. Также родители обратились в полицию — ребенок назвал имена своих обидчиц.

"Первые две девочки не признаются, что били именно в пах, и им верят, не извинились и их родители, они все довольные ушли домой. А всю ответственность переложили на третью девочку, мол, она била и есть много свидетелей, а девочка из неблагополучной семьи, мама от нее отказывается и готова отдать в интернат", ‒ сказала мать пострадавшего.

Директор школы № 1 Виктор Галух утверждает, что пострадавший мальчик сам начал толкать второклассниц, чтобы те за ним побегали. Одна из них ударила его по колену своим коленом, а вторая оттолкнула руками. И якобы все это видела школьная техничка.

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