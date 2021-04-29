УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Под Днепром девочки ударами ниже пояса отправили школьника в больницу

29 апреля 2021, 19:34
Прослушать новость
Остановить

Жуткая история с избиением школьника девочками (и с ударами в район паха) произошла в одном из школьных учреждений города Павлоград (Днепропетровская область).

Школа
Под Днепром девочки ударами ниже пояса отправили школьника в больницу / УНИАН

В Днепре госпитализировали ученика второго класса из Павлограда, который прямо школе получил травмы паха — после ударов от соучениц. Об этом случае в городской школе №1 сообщает портал Павлоград.dp.ua.

Его мать рассказала, что сначала мальчика на перемене побили две девочки, а позже к избиению присоединилась еще одна ученица. Пострадавший не стал говорить учителю, куда его били. Сказал, что в живот. Родителям тоже ничего не рассказал, однако вечером в ванной мама увидела синяки.

Она вызвала скорую помощь. Предварительный диагноз: "разрыв пещеристого тела". Правда, в больнице он не подтвердился. Также родители обратились в полицию — ребенок назвал имена своих обидчиц.

"Первые две девочки не признаются, что били именно в пах, и им верят, не извинились и их родители, они все довольные ушли домой. А всю ответственность переложили на третью девочку, мол, она била и есть много свидетелей, а девочка из неблагополучной семьи, мама от нее отказывается и готова отдать в интернат", ‒ сказала мать пострадавшего.

Директор школы № 1 Виктор Галух утверждает, что пострадавший мальчик сам начал толкать второклассниц, чтобы те за ним побегали. Одна из них ударила его по колену своим коленом, а вторая оттолкнула руками. И якобы все это видела школьная техничка.

Читайте такжеВ Киеве завхоз школы в лифте напал и изнасиловал 10-летнюю девочку

Напомним, ранее сообщалось:

  • В Харькове компания пьяных подростков напала на учителя истории и жестоко его избила.Мужчине наносили удары по голове, он едва удержался на ногах.
  • В селе Потелич Жовковского района Львовской области заместитель директора школы по воспитательной работе избила учащегося 6-го класса прямо в классе. Она кричала и оскорбляла мальчика, а также наносила ему удары по голове рукой.
новости Днепра школа-интернат
Сейчас вы просматриваете новость «Под Днепром девочки ударами ниже пояса отправили школьника в больницу». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Жена украинского футболиста бесстыже показала аппетитную грудьЖена украинского футболиста бесстыже показала аппетитную грудь Идеальные джинсы для тех, кому давно уже не 20Идеальные джинсы для тех, кому давно уже не 20 Необыкновенная челка, которая сделает ваш образ модным весной и летомНеобыкновенная челка, которая сделает ваш образ модным весной и летом Врачи назвали самый опасный мед для организмаВрачи назвали самый опасный мед для организма Трагически погиб участник Х-фактора, певец и музыкантТрагически погиб участник Х-фактора, певец и музыкант

Последние новости

20:49
Степанов заявил, когда в Украину привезут сотни тысяч доз вакцины CoronaVac
20:44
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 апреля: угрозы дня и личный переворот Видео
20:33
Витренко признался, как ему удалось стать главой Нафтогаза Видео
20:30
Кравчук объяснил, почему состоится встреча Зеленского и Путина Видео
20:27
Авторы Resident Evil 8 выпустили ролик, посвященный событиям "семерки" Видео
Реклама
20:16
Злата Огневич стала героиней шоу Холостячка 2021
20:00
Цена на Xiaomi Mi 11 Ultra в Украине оказалась самой высокой в мире
19:49
Конфликт Киргизии и Таджикистана: увеличилось количество пострадавших
19:34
Под Днепром девочки ударами ниже пояса отправили школьника в больницу Видео
19:18
Стало известно о договоренностях Бишкека и Душанбе по ситуации у границ
19:11
Кулеба отреагировал на резолюцию Европарламента против действий Путина
19:00
Не Гуглом единым: 8 поисковиков, которые лучше, чем Google
18:49
Нельзя при изжоге: врач назвал продукты-провокаторы Видео
18:45
Моргенштерн высказался по поводу попадания в Черный список в Украине
18:38
Европарламент принял важную резолюцию в отношении России Видео
18:22
Бои Киргизии и Таджикистана: что происходит и в чем причина конфликта Видео
17:34
Елена Кравец сменила имидж и удивила красотой в новой фотосессии
17:34
Гаджет дня: умные наушники, подбирающие музыку под настроение Видео
17:06
Бурная сексуальная жизнь и неожиданности: что ждет Скорпиона в мае 2021
16:56
Страстная пятница 2021 и Вальпургиева ночь совпали: что нельзя делать Видео
Реклама
16:52
Минкульт внес скандального Моргенштерна в черный список Видео
16:48
1+1 media и Film.ua снимают сериал Скажені сусіди по известному фильму
16:41
Авторы Black Mesa создали виртуальный тур по миру Xen Видео
16:35
Карантин "по-турецки": как страна погружается в тотальный локдаун Видео
16:29
В Кремле раскрыли планы Москвы в случае отключения России от SWIFT Видео
16:27
Синоптик предупредила о резком похолодании в мае и назвала даты
16:21
Врач назвал продукты, которые категорически запрещены после вакцины от коронавируса Видео
16:09
"Пришли зиговать": у Зеленского оценили марш в честь дивизии СС Галичина Видео
15:59
У Путина выдвинули обвинение в адрес ВСУ и упрекнули Зеленского Видео
15:45
Питательные вещества и витамины, которые работают вместе Видео
15:37
EA сознательно "подталкивает" игроков FIFA 21 покупать лутбоксы – СМИ Видео
15:26
Назвали причины провала съемок фильма по игре The Last of Us
15:04
Знаменитая многопользовательская игра World of Tanks вышла в Steam Видео
14:55
Неудачник месяца: гороскоп на май-2021 для Водолея
14:52
"Нельзя прославлять коммуняцкие отряды": Дробович разругал Красную армию Видео
14:40
В Кремле объяснили, о чем Путин готов говорить с Зеленским Видео
14:34
Боб "Клеопатра" и с перьями: модные варианты популярной стрижки 2021 Фото Видео
14:13
Позитив засветился в постели украинской певицы
14:00
Украинский бренд выпустил первую в мире цифровую коллекцию этно-одежды Фото
13:58
Найем лишился теплого места в Укроборонпроме: стала известна причина Видео
Реклама
13:53
Эксперт объяснил, когда и почему "красная" зона карантина радикально сократится Видео
13:34
Украина предложит Путину неожиданное место для встречи с Зеленским Видео
13:29
"Без тоски и одиночества": бывшая Позитива впервые рассказала о разводе Видео
13:15
Дима Комаров показал съемки проекта "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"
13:10
Киберпреступники LuckyMouse снова атаковали государственные и частные компании
12:53
Кива назвал Янину Соколову собакой и рассказал о фан-клубе своего члена Видео
12:51
В Слуге народа заговорили о "расстреле" фракции ОПЗЖ и назвали условие Видео
12:43
Скандальную диссертацию Кивы будут внедрять на практике - документ Видео
12:43
Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 апреля: открытый дар и угроза здоровью Видео
12:37
Авторы Dying Light 2 раскрыли новые детали игры Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять