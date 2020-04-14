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"Х*ли ты орешь, с*ка": под Киевом студентки колледжа из ревности избили девушку

14 апреля 2020, 17:14

Никакой карантин не помешал жестоким студенткам колледжа избить на почве ревности другую девушку.

Драка, подростки
Драка, подростки / скриншот из видео

В  лесу поселка городского типа Коцюбинское под Киевом юные девушки из местного колледжа жестоко избили сверстницу.

Такое сообщение опубликовали представители пресс-службы Главка Нацполиции по региону. Согласно тексту, в процессе мониторинга социальных сетей правоохранители наткнулись на видео драки в лесу.

В записи две девушки жестоко избивают третью - нанося удары по голове, таская за прическу и пиная. Ссора произошла из-за некоего парня. Нападавшие требовали от жертвы требовали оставить его.

"На, с*ка. Дошло, бл*дь? Якого х*я ти к нему лезешь. Х*ли ты теперь рыдаешь - из-за своего же п*здежа. Х*ли ты на меня, с*ка, п*здишь, Вставай, бл*дь, сказано". Как у*бала бы, с*ка, с ноги. Но нельзя. Х*ли ты орешь, с*ка, - чтобы тебя пожалели?", - наперебой кричали девушки.

Продолжается расследование инцидента. По словам копов,  лишь после детальной проверки всех обстоятельств происшествию выдадут правовую квалификацию.

Пользователи Сети были шокированы жестокостью девушек и их привычкой к матерщине.

"А потом будут все в соплях, слезах вместе с родителями, просить прощения, извиняться и бла-бла-бла. Только суд ! Только покарать! Никакого прощения!",  "Этих надо изолировать навсегда - скорее всего вместе с родителями",  Вот над какой вакциной нужно работать - хотя от деградации ,наверно,ничто не поможет", - возмущенно написали они.

Скрины
Скрины
Скрины

Напомним, ранее в Бердичевском районе.Житомирской области произошел похожий конфликт. Школьницы 2005 года рождения избили якобы из-за парня 14-летнюю девушку. Нападавшие наносили потерпевшей удары руками и ногами, а также таскали ее по земле за волосы.
 

драка новости Киева студентка полиция соцсети
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