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"С колена ее въе*и": на Житомирщине школьницы жестоко избили сверстницу

21 февраля 2020, 10:37

Девушки не поделили парня и решили поиздеваться над одной из подруг.

Драка, девушки
Школьницы жестоко избили сверстницу / vistanews.ru

Сотрудники Главного управления Национальной полиции в Житомирской области расследуют избиение школьницами 14-летней девушки в Бердичевском районе.

По данным полиции, между четырьмя школьницами (2005 года рождения) возник конфликт якобы из-за парня. Все они знакомы и поддерживали отношения, хотя учатся в разных школах.

На опубликованном видео зафиксировано, как две девушки напал на сверстницу, при этом они наносили потерпевшей удары руками и ногами, а также таскали ее по земле за волосы.

"Девушки не поделили парня и решили поиздеваться над одной из подруг", - уточнили в правоохранительном ведомстве.

Также там добавили, что характер травм, которые получила пострадавшая, сейчас устанавливает экспертиза.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестокости, а также ненормативную лексику:

Отметим, что жестокую расправу подростков прокомментировали пользователи в Сети:

"Самосуд", "В СІЗО сучок", "Це ж що треба мати у голові і у серці щоб таке зробити?нічого... Нічого не дали батьки, ні любові ні моральних цінностей ( ні школа ( хворі психологічно діти, але це не виправдання, покарати по закону, щоб інші мали розуміння, що за таке потрібно відповідати", "В колонію їх", "Вы видели как они себя в инстаграм подписали??? Опасный возраст Маленькая дрянь.... Как корабль назовёшь так он и поплывёт... в детскую колонию скатертью дорога. Животные", "Мрази", "В тюрьму этих шкур", "Таких нада на суд и пусть решают. Родители будут всегда говорить что у них дети самые лучшие", "Господи, какие каличи!!!! Жирные, с квадратной жопой и животом машат своими ногами! Тьху, блин, вонючие засранки откормленные", "Для такої мразі штраф не покарання.Треба зробити їм так само як вони зробили тій дівчині,нехай попробують як то воно болить.Ідіотки,дикі тварі,як їхнім батькам не соромно,що виростили таких звірюг", "У тюрму таких коров треба саджати. Боляче було мені дивитись на таке як ізбивали дівчину", - прокомментировали увиденное пользователи в Facebоok.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве подростки зверски избили бездомного.

Facebook соцсеть Житомирская область Бердичев драка
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