"Просили купить алкоголь": в Киеве "детки" зверски избили бездомного

Подростки избили бездомного / скриншот

В Киеве произошел вопиющий случай. Так, группа подростков зверски избила бездомного.

Отмечается, что причиной избиения стал алкоголь.

"Началось все с того, что "детки" попросили его купить им алкоголь. Когда тот сделал то, что его просили, "детки" начали избивать его – повалили на землю и били ногами по голове", – говорится в сообщении Киев Оперативный в Facebook.

Указано, что избитого мужчину спас случайный прохожий, который вызвал медиков и полицию.

"Когда приехали полицейские – группа подростков начала впадать в истерику. Самый младший (по имени Захар) упал в обморок и пока его осматривали медики и полицейские – остальные скрылись", – отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, в Харькове подростки жестоко избили и поиздевались над сверстником, соответствующее видео опубликовано в соцсетях.