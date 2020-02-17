"Отбитые малолетки": подростки в Харькове жестоко отдубасили сверстника

Лежащего на земле подростка били ногой по голове и брызнули в лицо из газового баллончика.
В Харькове подростки жестоко избили и поиздевались над сверстником, соответствующее видео опубликовано в соцсетях.
Сначала парня избили, а когда он уже лежал на земле, один из нападавших ударил его ногой по голове и брызнул в лицо из газового баллончика.
"Отбитые малолетки избили и забрызгали перцем парня. Видос опубликовали себе на профиль в Инстаграм. Теперь видео станет главной уликой для привлечения их к ответственности", - пишут в соцсетях, публикуя видео жестокой расправы.
Видео избиения доступно по этой ссылке.
Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестокости!
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве жестоко избили ветерана АТО.