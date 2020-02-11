"Полно юшки, давно так не отгребал": в ходе дорожного конфликта в Киеве жестоко избили ветерана АТО

Николай Ворошнов / Фейсбук Н.Ворошнова

В Киеве в результате конфликта на дороге пострадал бывший игрок молодежной сборной по хоккею, ветеран АТО Николай Ворошнов.

Как подчеркнул он в своем Facebook все началось с того, что в районе Березняков, перед выездом на Дарницкий мост, его подрезали в то время, как он двигался за рулем авто по главной дороге.

"Начал ему сигналить, показывая этим свое недовольство подобным поведением на дороге. Подрезавшее меня авто затормозило, из него выскочили двое. Водитель - представительной внешности, с депутатским значком на отвороте пиджака, а с пассажирского места - охранник в плаще с "ухом", который сразу "обозначил" наличие огнестрельного оружия", - написал ветеран АТО.

Во время словесной перепалки рядом остановилась еще одна машина – BMW X5, из которой вышли еще двое мужчин, после чего ветерана АТО начали избивать.

"И здесь как начало мне "прилетать" с разных сторон. Точно так же, прям "в цель". Хорошо, что устоял на ногах, потому что эти могли бы начать "поднимать" с носка… кажется, к моему большому стыду, я даже не "ответил", но это не точно… Добрых пинков получил. Давно так не отгребал. Прямо ностальгия. Полно "юшки", половинка зуба, ну и развалили немного губы, особенно изнутри", - рассказал Ворошнов.

Фейсбук Н.Ворошнова

"Где-то с час просидел на сайте Верховной Рады, пытаясь найти "знакомую" морду. Так шо бы "это точно он" - нет, ничего. Я вообще лица плохо запоминаю, а тут еще и по голове били", - добавил Ворошнов.

Он также добавил, что атаковавшие его люди передвигались на черной машине (Porsche Cayenne или Range Rover, номерной знак – 7747).

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту Запорожья пьяные пассажиры устроили драку.