В аэропорту Запорожья пьяные пассажиры устроили драку из-за чемоданов: шокирующее видео

Аэропорт Запорожья / Фото: УНИАН

В аэропорту Запорожья 7 февраля семейная пара, прилетевшая рейсом из Египта, устроила драку с сотрудниками Госпогранслужбы.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, одна сотрудница службы обратилась в больницу и в полицию по причине телесных повреждений.

Буйные супруги прилетели рейсом Шарм-Эль-Шейх – Запорожье. Очевидцы уверяют, что они находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина и женщина не захотели ждать, когда разгрузят их чемоданы и с кулаками пытались выбить их у пограничников.

"На замечания пограничного наряда по соблюдению режима в пункте пропуска пассажирка возмутилась и ударила по лицу инспекторшу пограничной службы. От удара пограничница упала и ударилась о стойку выдачи багажа. Мужчина на замечания сотрудников Госпогранслужбы также реагировал агрессивно и пытался оказать сопротивление", – говорится в сообщении ГПСУ.

В полиции в отношении супругов составлен административный протокол, им инкриминируют злостное неповиновение законным требованиям правоохранителей.

Напомним, ранее на борту самолета, принадлежащего одному из американских авиаперевозчиков, пилот плюнул в стюардессу. Девушка не осталась в долгу и дала тому несколько пощечин. После чего получила несколько тумаков по ребрам.

Как ранее сообщалось, в лайнере, у которого был запланирован перелет по маршруту Львов - Киев (авиакомпании SkyUp), произошел неприятный инцидент с дракой.