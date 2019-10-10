Прошла любовь: пилот и стюардесса устроила драку в самолете

Драка в самолете / скриншот

На борту самолета, принадлежащего одному из американских авиаперевозчиков, произошла драка. Пилот и стюардесса не смогли уладить конфликт дипломатически и в ход пошли кулаки.

Инцидент произошел во время остановки и пассажиров на борту не было. Соответствующее видео обнародовало ТСН. Так, камера запечатлела как 36-летний пилот плюнул стюардессу. Девушка не осталась в долгу и дала несколько пощечин, после чего получила кулаком по ребрам.

На данный момент подравшихся сотрудников уволили из компании, после чего их арестовали за нарушение общественного порядка. Теперь они предстанут перед судом.

По словам сторон конфликта, ранее они состояли в романтических отношениях, но недавно расстались.

Напомним, что ранее в Сети высмеяли президента Беларуси Александра Лукашенко из-за его странной походки после перелета.