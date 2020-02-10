Матюки и выбитые зубы: в украинском самолете произошло жестокое побоище - видео

Драка в самолете / скриншот из видео

В лайнере, у которого был запланирован перелет по маршруту Львов - Киев (авиакомпании SkyUp), произошел неприятный инцидент с дракой.

Один из пассажиров был крайне пьян. Его пытались выпроводить из самолета другие пассажиры. Но мужчина отчаянно сопротивлялся и заявлял, что все равно будет лететь. После недолгой словесной перепалки завязалась жестокая драка. Несколько пассажиров, всерьез ругаясь матом, избили дебошира. Выбив при этом ему несколько зубов.

Пьяного все-таки удалось снять с рейса после того, как вмешались сотрудники аэропорта.

Напомним, ранее на борту самолета, принадлежащего одному из американских авиаперевозчиков, пилот плюнул в стюардессу. Девушка не осталась в долгу и дала тому несколько пощечин. После чего получила несколько тумаков по ребрам.