На борту самолета между россиянами вспыхнула драка: эпичное видео

Из-за потасовки рейс пришлось задержать на 45 минут.
На борту самолета Турецких авиалиний рейса Стамбул — Екатеринбург россияне устроили драку.
Конфликт начался во время рассадки пассажиров. Первой в драку полезла женщина, седой мужчина ударил ее по лицу в ответ, передает E1.RU.
За женщину решил заступиться другой мужчина, выкрикнув: "Ты как можешь женщин бить? Ты где находишься?".
Причина потасовки непонятна, но мужчин удалось разнять, с рейса сняли всех троих участников конфликта, в том числе и женщину.
Из-за драки вылет самолета задержали на 45 минут. Буйных пассажиров сняли с рейса.
Ранее в Киеве пассажиры не поделили самолет и устроили драку, два рейса задерживаются.