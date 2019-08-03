На борту самолета между россиянами вспыхнула драка: эпичное видео

Россиянин вступился за женщину, за что в ответ получил кулак в лицо

На борту самолета Турецких авиалиний рейса Стамбул — Екатеринбург россияне устроили драку.

Конфликт начался во время рассадки пассажиров. Первой в драку полезла женщина, седой мужчина ударил ее по лицу в ответ, передает E1.RU.

За женщину решил заступиться другой мужчина, выкрикнув: "Ты как можешь женщин бить? Ты где находишься?".

Причина потасовки непонятна, но мужчин удалось разнять, с рейса сняли всех троих участников конфликта, в том числе и женщину.

Из-за драки вылет самолета задержали на 45 минут. Буйных пассажиров сняли с рейса.

Ранее в Киеве пассажиры не поделили самолет и устроили драку, два рейса задерживаются.