Украинские пограничники объяснили новые правила поездок в РФ

загранпаспорт / фото: bagnet.org

С 1 марта вступают новые правила пересечения границы с Российской Федерацией. Так, украинцы больше не смогут ездить в Россию по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении.

При этом указано, что граждане Украины, находящееся в РФ, смогут вернуться домой по тем документам, с которыми выезжали.

"Такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении учитывая низкую степень защиты этих документов", - рассказали в Госпогранслужбе.

Отмечается, что новые правила помогут уменьшить вероятность незаконного вывоза детей за границу. Кроме того, ожидается, что сократится количество поддельных документов. Также пограничники напомнили, что украинский загранпаспорт позволяет посетить без оформления визы много стран.

Как ранее сообщал Главред, в 2019 году 227 000 жителей "ДНР" и "ЛНР" получили гражданство России.