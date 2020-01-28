В России назвали число получивших гражданство РФ жителей "ЛДНР"

Выросло число украинцев, получивших российский паспорт / УНИАН

В 2019 году 227 тысяч жителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" получили гражданство России.

По данным руководителя миграционного главка МВД РФ Валентины Казаковой, в Ростове работает отдельное подразделение, принимающее документы для получения российского гражданства.

"Мы выезжаем и в Ростов, и на эти пункты, где выдаются документы, и не слышим ничего, кроме слов благодарности", — цитируют Казакову Известия.

Она добавила, что число жителей Донбасса, которые хотят получить гражданство России, увеличивается, поэтому в регионе были организованы дополнительные пункты приема документов, а ежедневно подается около 1–1,5 тыс. заявок.

По данным МВД, за 2019 год по сравнению с годом ранее число украинцев, получивших российский паспорт, выросло вдвое — около 500 тыс. против 270 тыс. человек.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, почему в Украине хотят ввести двойное гражданство.